Natale, Santa Sofia si illumina a festa: eventi online e luci sul ponte "nuovo"

Solitamente, a partire dal 13 dicembre, giorno della Patrona Santa Lucia, si accendono le luminarie nel Comune di Santa Sofia. "Da alcuni anni l'amministrazione, insieme agli esercenti, alle attività artigianali e aziendali e alle associazioni aveva iniziato ad investire nell'acquisto di nuove luminarie, per vestire a festa tutto il centro storico - dice l'assessora al turismo Ilaria Marianini -. In questo 2020, però, ci è sembrato opportuno mettere un attimo da parte il progetto: per questo l'amministrazione acquisterà solo alcune luci per addobbare il ponte “nuovo” di Santa Sofia. Il covid-19 non ci deve fermare, ma bisogna effettivamente riflettere su cosa è davvero indispensabile: è importante celebrare le festività natalizie, ma possiamo farlo utilizzando soprattutto le risorse che già abbiamo. Poi, a partire dal prossimo anno, proseguiremo con il rinnovamento delle luminarie natalizie: al momento ci poniamo l'obiettivo di illuminare tutto il “giro dei 3 ponti” e, anno dopo anno, ci occuperemo anche delle altre zone di Santa Sofia e delle frazioni".

Per il resto, Santa Sofia sarà comunque addobbata a festa in tutto il centro storico, in piazza scintilla la cascata luminosa già presente in passato e per le festività 2020 – 2021 la Pro Loco di Santa Sofia illuminerà un albero nell'alveo del Bidente. Allo stesso modo, anche nelle frazioni quest'anno sono stati installati i consueti addobbi luminosi, in attesa di rinnovare il “parco luci” negli anni a venire. "Ovviamente, in questo periodo di festa non sarà possibile organizzare eventi e manifestazioni, non consegneremo i tradizionali Gigli d'argento, non c'è stata la fiera di santa Lucia, ci mancheranno gli appuntamenti in teatro, come il veglione di capodanno o il concerto con Artusi Jazz, così come mancheranno le attività natalizie per i più piccini, ma alcune associazioni stanno comunque organizzando qualche piccola sorpresa per rallegrare le feste", commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi.

Così, per vivere comunque l'atmosfera natalizia, per tutto il periodo delle feste presso l'androne comunale è esposta una piccola mostra fotografica dedicata al Natale, allestita da Paolo Bresciani con Spi Cgil e Spazio Arte con immagini tratte dall'archivio fotografico “Valbonesi” e non solo. Sempre nell'androne, Cif Santa Sofia ha allestito un originale presepe realizzato con materiali di riciclo per augurare buon Natale a tutti i bimbi e alle loro famiglie. Anche a Corniolo, fino alla Befana, lungo le vie del borgo sarà possibile ammirare decine di natività, per la rassegna “Le vie dei presepi” organizzata da Pro Loco Corniolo Campigna. Infine, non poteva mancare la tradizionale tombola per bambini organizzata dal Cif di Santa Sofia: per la prima volta, la tombola si terrà on line nel pomeriggio del 26 dicembre.