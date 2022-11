Natale sarà orfano del tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara

L'annuncio è stato dato attraverso i social. Quest'anno non sarà allestito il tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara. La decisione, si legge in un post pubblicato sulla pagine Facebook "Il Presepio della Zolfatara di Predappio Alta", è stata presa dalla locale Pro Loco. Viene comunque annunciato "un nuovo grande presepio animato, diviso in otto scene, con statue alte un metro animate, allestito dall'artista Davide Santandrea". Il presepio sarà allestito nel Museo della Cantania presso "La Ca' De Sanzves - La Vecia Cantina Dla Pre'", in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 18, a partire dall'8 dicembre.

La prima edizione della mostra presepiale risale al 1982, anno in cui il Comune e la Pro Loco decisero di riqualificare l'ex miniera di zolfo abbandonata negli anni '50. Una mostra che si è rilevata azzeccata in ottica turistica, richiamando migliaia di visitatori da tutt'Italia. Le natività venivano allestite attraverso un itenerario di circa 250 metri, con statue di oltre un metro d'altezza a comporre le scene bibliche, animate con luci, effetti sonori ed un reale ruscello sotterraneo capace di confluire in un laghetto ipogeneo ad riafforare sottoforma di sorgente d'acqua sulfurea. Un presepe quindi che non aveva eguali. L'allestimento del 2021, a cura di Davide Santandrea, aveva come tema "Gesù speranza e salvezza dei popoli", sviluppato in 16 scene

Santandrea, 56 anni, allestisce presepi animati sin dall’età di 14 anni. Allievo del francescano Padre Giovanni Lambertini, maestro e divulgatore del presepio animato nei conventi dei francescani della Romagna, e del celebre Carlo Rambaldi, creatore dei personaggi del cinema di fantascienza tra cui Et e King Kong; da entrambi ha appreso le complicate nozioni dell’animatronica, tecnica che utilizza per la realizzazioni+e dei personaggi animati dei suoi presepi e dei parchi di divertimento dove ha lavorato.

Il suo primo grande allestimento è del 1982 nella Basilica di San Francesco di Ravenna, un grande presepio animato che continuerà ad allestire sino al 2009. Nel corso degli anni ha allestito grandi presepi in Romagna in ambienti e luoghi particolari tra cui a Cesena nelle grotte agostiniane sotto l’antico convento di Sant’Agostino, poi sempre a Cesena nelle grotte dell’antico rifugio antiaereo sotto la Rocca Malatestiana, poi nelle grotte tufacee di Santarcangelo di Romagna gestite dalla locale Pro loco, e ancora nelle grotte tufacce del rifugio bellico sotto il castello di Longiano, sino ad arrivare ad allestire il presepio animato itinerante nei luoghi storici di Castelnuovo, ai piedi dell’antico Castello.

Negli anni ha allestito grande presepi animati in 80 città italiane e all’estero soprattutto a San Diego in Clafornia, Santiago in Cile, Tokyo in Giappone, Losanna in Svizzera, Vienna in Austria, Dornbirn in Austria, Grambestaat in Gemania, Parigi e Lourdes in Francia, Lussemburgo, Madrid e Barcellona in Spagna, Manila nelle Filippine e Sidney in Australia. Premiato dal presidente Americano Bill Clinton e dal primo ministro francese Chirac. L’opera che lo ha reso conosciuto soprattutto in America è il grande presepio animato permanente allestito a San Diego in California, dove ogni tre anni Santandrea aggiunge nuove scene, che ha il titolo del più grande presepio D’America.

Oltre i grandi presepi animati Davide Santandrea ha in passato lavorato realizzando personaggi animatronici per Mirabilandia, Gardaland ed Eurodisney. Dal 2017 Santandrea s’inserisce anche nel mondo del cinema prima come sceneggiatore e poi come regista di film cinematografici diplomandosi presso la scuola del cinema “Lumière” di Parigi. Dal 2017 escono dalla sua regia diversi film lungometraggi e cortometraggi thriller e fantascienza, sempre ricchi di “effetti speciali” quegli effetti che spesso usa anche nei suoi presepi. E’ stato colui ad essere più chiamato ad allestire il presepio nella vecchia miniera Zolfatara di Predappio: dal 1987 al 1989 (compreso) poi dal 1994 al 2000 (compreso) poi dal 2015 al 2017 (compreso). Nel 2021 a Pro Loco predappiese ha deciso di affidare di nuovo l’allestimento della natività, allestita nelle grotte della Zolfatara in 17 scene.