Natalità, Forlì torna al saldo pre-pandemia: “ Un risveglio dal sonno demografico che lascia ben sperare per il futuro”

Tra tutte le province d’Italia, ce ne sono 37, secondo gli ultimi dati Istat riportati dal Sole 24 Ore, dove l’indice di natalità è più alto della media nazionale. Tra queste, c’è anche Forlì. Quattordici di queste 37 province riportano un saldo positivo rispetto al pre-pandemia. E c’è anche Forlì in questo sottogruppo. “Un risveglio dal sonno demografico che lascia ben sperare per il futuro - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. C’è ancora molto da fare per ridare alla natalità quel valore e quella centralità che nel tempo sono sfumate a discapito di tutto il sistema Paese”.

“Anche a livello locale, è nostro dovere rafforzare le politiche a sostegno della famiglia, superando quell’elemento di sporadicità che troppo spesso ha caratterizzato le scelte del passato per concentrarci su interventi strutturali, generosi e coraggiosi, che spazino dall’ambito della scuola, passando per il sistema fiscale, le imprese e la sanità”, prosegue.

“Nel nome delle pari opportunità e delle pari libertà, dobbiamo continuare a lavorare per favorire l’armonizzazione tra vita e lavoro, puntando su un’implementazione virtuosa dei servizi di welfare che renda la genitorialità un dono, non un difetto - conclude Zattini -. Il tutto, sempre muovendoci all’interno del rispetto reciproco, della solidarietà e della consapevolezza che il futuro passa anche da qui. Non rassegniamoci a quello che gli esperti definiscono “l’inverno demografico”. Il risveglio è sempre possibile”.