Nato in mezzo al cemento di piazza Guido da Montefeltro: fiorisce il "pero del vescovo"

Il "pero del vescovo", nato spontaneamente in mezzo al cemento di piazza Guido da Montefeltro, è fiorito di nuovo. "Lo scorso anno, nel momento in cui iniziarono i lavori di smantellamento della parte scoperta del parcheggio progettato da Maurizio Sacripanti (Roma 1916 - 1996), proposi di salvare la pianta perché aveva dato una quantità straordinaria di frutti e aveva dimostrato tanta pervicacia nel crescere e prosperare in una situazione "ostile" - ricorda Gabriele Zelli, storico ed ex assessore comunale di Forlì per due amministrazioni -. Inoltre, dovendosi realizzare un giardino il pero in questione poteva essere già il primo elemento arboreo dell'area verde".

"In questi giorni sono state molte le persone che vedendo la pianta fiorire mi hanno chiesto informazioni sul suo destino - prosegue Zelli -. Ho risposto a tutti che sono fiducioso, perché ho avuto modo di sentire parole incoraggianti in tal senso sia dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, sia da chi segue il cantiere. Alcuni cittadini hanno voluto sapere poi perché viene chiamato "pero del vescovo". Ho risposto loro che il tutto nasce dalla fantasia popolare in quanto il pero si trova vicino a Palazzo Marchesi, dal 1790 sede della locale Diocesi, ed è adiacente all'area dov'è collocata una statua di Padre Pio, per cui si è iniziato a indicarlo e chiamarlo così".

"E anche perché nella simbologia cristiana il pero appare spesso in connessione con l'amore di Cristo per l'umanità - prosegue -. Ed è inoltre storicamente indicato come simbolo di giustizia, longevità, purezza, saggezza e buona amministrazione. Tutte cose di cui avevamo bisogno lo scorso anno quando le pere erano mature e di cui abbiamo ancora un bisogno inesauribile ora che i fiori sono appena sbocciati. Quindi lunga vita al "pero del vescovo".

(foto di Giulio Sagradini)