Nautica, Ferretti Group celebra con Riva il cinema: cortometraggio con Pierfrancesco Favino

Riva, marchio di Ferretti Group, celebra il cinema. Per farlo ha girato un contrometraggio e non poteva essere che Venezia la location scelta."Riva in the movie", è stato interpretato da un intenso Pierfrancesco Favino tra Piazza San Marco, il ponte di Rialto, il Lido e il Palazzo del Cinema. Splendida anche la colonna sonora con un omaggio a Nino Rota, il compositore geniale che ha contribuito a rendere indimenticabili tanti film di Fellini e altri capolavori come Il Padrino e Il Gattopardo.

"Celebrare il cinema con le meravigliose barche Riva, protagoniste di tanti film, che hanno fatto conoscere in tutto il mondo lo stile e il primato creativo del Made in Italy: questo è ciò che ci ha ispirati a realizzare Riva in the Movie un intenso cortometraggio con protagonista l’attore italiano più bravo e famoso nel mondo, Pierfrancesco Favino, circondato dallo splendore di Venezia - ha commentato l’avvocato Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group - ”Riva in the movie è dedicato a chi crede nel potere magico dell’immaginazione e del talento".

Il cortometraggio sarà presentato ufficialmente il 4 settembre durante il Festival del Cinema di Venezia. All’evento parteciperà lo stesso protagonista Pierfrancesco Favino, che sarà presente alla 77esima Mostra internazionale d'arte cinematografica anche come attore protagonista e co-produttore del film in concorso “Padrenostro” diretto da Claudio Noce, prodotto da Vision Distribution, Lungta Film, Pko Cinema & Co, Tendercapital Produzioni. Coprotagonista del cortometraggio è proprio Riva e il suo rapporto unico con il cinema di ogni epoca.

Le barche Riva, sia quelle iconiche in mogano che quelle contemporanee, sono ammiratissime sugli schermi di tutto il mondo da più di settant’anni: dai kolossal più celebri ai grandi successi italiani come Mambo, La Baia di Napoli e Il Sorpasso, dalla saga di James Bond ai film d’autore pluripremiati, come La Grande Bellezza, agli action movies come Nikita o Man in Black. Il tutto è anche raccontato in un prestigioso libro dallo stesso titolo del film, in uscita in questi giorni: 300 pagine, 39 film con locandine originali, centinaia di splendide immagini di scene e backstage, 77 attrici e 110 attori: questi i numeri di un volume prezioso ed emozionante, da leggere e da guardare.

“Riva in the movie” è stato realizzato, con il contributo e la collaborazione essenziale del Comune di Venezia, da Little Bull Studios del gruppo Armando Testa, con concept creativo di Armando Testa e regia di Federico Brugia e ha come protagonista Pierfrancesco Favino, Nastro d’Argento, David di Donatello 2020 e membro dell’Academy, accompagnato dalla splendida Beatrice Schiaffino e il giovane Andrea Bordoli. Per documentare il legame appassionato e spettacolare tra Riva e il cinema, sarà allestita anche una mostra al Gritti Palace, che già ospita la magnifica Riva Lounge affacciata sul Canal Grande. La mostra racconterà, attraverso immagini straordinarie, le tante pellicole in cui le barche Riva hanno recitato un ruolo importante, spesso da protagonista, insieme a dive e divi nazionali e internazionali.