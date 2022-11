"Navigare al Matteucci": un open day online alla scoperta dell'istituto tecnico commerciale

Venerdì dalle 18 sarà possibile “ navigare” on line al Matteucci per conoscere i percorsi formativi dell’Istituto, le proposte didattiche offerte, colloquiare con gli studenti e i docenti al fine di individuare le peculiarità di un corso di formazione ispirato all’approfondimento dell’economia, del diritto, delle lingue straniere, dell’informatica, oltre che delle discipline tradizionali. Le testimonianze degli allievi consentiranno di comprendere la specificità dei percorsi di formazione all’estero, i viaggi studio, i progetti di alternanza di scuola lavoro in Italia e all’estero.

Particolare attenzione sarà riservata all’indirizzo di studio “Sport Management” – Indirizzo gestione dell’impresa sportiva - e all’Articolazione “Deutsch ist Leicht” volta all’ approfondimento della lingua tedesca, attraverso la metodologia Clil, la presenza di madrelingua, viaggi studio e esperienze di scuola-lavoro in Germania, scambi, e-twinning, gemellaggi, inserimento in aziende, nonché al nuovo Corso quadriennale “Turismo 4.0”, unico in regione .

L’accesso all’area virtuale del Matteucci sarà consentito attraverso il collegamento alla piattaforma Meet (al link meet.google.com/pyj-tzrr-wmc). Ogni ulteriore informazione sarà accessibile mediante colloqui dedicati (previa prenotazione a orientamento@itcmatteucci.eu) e navigazione on line (www.itematteucci.edu.it) .