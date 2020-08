"Negata parte della quattordicesima e il premio aziendale", i sindacati contro la cooperativa

"Le Organizzazioni Sindacali di Forlì, FP CGIL, FISASCAT CISL e UIL FPL esprimono forte preoccupazione per il comportamento adottato dalla Cooperativa For B di Forlì che ha visto la decisione unilaterale di non corrispondere parte della quattordicesima mensilità ai lavoratori e del premio aziendale, senza un preventivo confronto con le scriventi atto a comprenderne le motivazioni alla base di tale decisione". Così i tre sindacati che proseguono: "Ciò nonostante, con nota del 4 Agosto scorso, le scriventi hanno diffidato la Cooperativa nel proseguire con azioni unilaterali che compromettono le corrette relazioni sindacali e le aspettative dei lavoratori, richiamandone la responsabilità sociale e sollecitandone l’immediato adempimento a quanto non corrisposto e la successiva apertura del corretto confronto sindacale con le scriventi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ad oggi non avendo ricevuto alcun riscontro in merito non possiamo che esprimere il nostro dissenso nei confronti della Cooperativa dichiarandoci sin da ora pronti al dialogo ma al contempo e se la situazione non dovesse rientrare alla normalità ci vedremo costretti a proclamare lo stato di agitazione sindacale a sostegno dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori nella speranza che si possa tornare ad un corretto confronto sindacale".