"Una luce di speranza" in centro: arte e shopping a braccetto per la Madonna del Fuoco

Arte e shopping a braccetto nel giovedì di festa a Forlì per la Madonna del Fuoco. Le botteghe del centro storico esporranno infatti delle opere dell'artista Gianni Cinciarini nell'ambito del progetto "Madonna del fuoco - una luce di speranza". Si tratta, spiega il presidente dell’associazione Forlìcentrostorico, Gianni Nannini, "di un'iniziativa che nasce con un duplice obiettivo. Da un lato vogliamo lanciare un tiepido ma fiducioso segnale in vista della ripartenza, dall’altro vogliamo mettere in mostra negli spazi delle nostre vetrine le opere del professor Cinciarini, portavoce dello spirito artistico e culturale della nostra città, che purtroppo ci ha lasciati circa 4 anni fa".

"In un momento così difficile per l’economia locale, crediamo che fare squadra sia importante e che la programmazione di iniziative come questa, benché simboliche e contenute, possa fungere da stimolo per la ripresa dei consumi", aggiunge Nannini. Giovedì il centro storico apre le porte ai cittadini "nel rispetto dei protocolli anti covid"; un'occasione "per fare una passeggiata in occasione nella nostra Patrona, soffermarsi a vedere le vetrine e ammirare le straordinarie opere dell’artista forlivese Gianni Cinciarini. Ringrazio infine di cuore le figlie di Cinciarini che ci hanno dato possibilità di rendergli omaggio".