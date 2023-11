Il 'magico' tempio del modellismo compie 35 anni, "Qui si respirano emozioni. All'Ex Eridania ci vedrei il 'Museo de Mutor'"

Non è un semplice negozio, ma il tempio della passione, dove gli occhi luccicano davanti ad autentici cimeli che hanno scritto pagine della storia delle due e quattro ruote. Si può camminare tra i cupolini delle Ducati 1098 numero 21 e 84 di Troy Bayliss e Michel Fabrizio, con le quali hanno disputato il mondiale Superbike, voltarsi le spalle e trovare altri cimeli Ducati, come elementi delle carene delle “Panigale V4R” di Chaz Davies e Davide Giuliano, delle Desmosedici MotoGp di Karel Abraham ("Team AB Cardion") e Aleix Espargaro ("Team Pramac"), fino al codino della leggendaria Aprilia RSV4 griffata “Alitalia” con la quale Max Biaggi ha regalato il titolo mondiale del campionato delle maxi derivate di serie alla casa di Noale nel 2010. E non è finita qui: è possibile ammirare parte del retrotreno di una Ferrari 488 del team "Iron Lynx", i resti di una Formula 4 incidentata del "Vincenzo Sospiri Racing Team", ma anche componenti delle Lamborghini sempre del team Sospiri e pneumatici da competizioni utilizzati come pilastri per allestimenti. Insomma un autentico paradiso per gli amanti del motorsport.

Il 5 novembre di 35 anni fa in via Felice Orsini, nel cuore del centro storico di Forlì, nasceva “Magic Model” da un'idea di Piero Gardini. E tutt'oggi rappresenta un punto di riferimento per i collezionisti di modellismo dinamico e statico di tutta la Romagna e non solo. Dove è possibile trovare automobili e motociclette di tutti i generi e di tutte le epoche, ma anche escavatori, macchine agricole e trenini. Insomma, tutto ciò che viene riprodotto in scala ridotta nel mondo. Da qui il motto “Magic Model. Il tuo mondo in miniatura”. Per celebrare il compleanno speciale sarà allestita un'esposizione di modellini dedicata alla 24 Ore di Le Mans, accogliendo inoltre la clientela con una scontistica sugli articoli fino al 35% dal 6 al 25 novembre.

Gardini, perchè aprire un negozio di modellismo?

“Il modellismo è stato da sempre un mio hobby. All'epoca lavoravo come rappresentante, facendo 170mila chilometri all'anno. Era un periodo macchiato da tantissimi incidenti stradali. Allora decisi di dare seguito alla mia passione ed aprire un negozio. E l'ho fatto dove papà Valter aveva realizzato il “Cicli Gardini”, specializzato nella vendita di bici e motocicli ed assistenza. L'attività è nata in un mese, anche con l'aiuto di mio fratello. E l'ho chiamato “Magic Model” ispirandomi alla canzone “Magic” dei Queen che adoravo e amo tutt'ora. Abbiamo vissuto un periodo fantastico, dove si lavorava a ritmi frenetici. All'epoca c'era il piacere della manualità, ora tutto è cambiato.

Cioè?

“In passato c'era un maggior piacere nel vedere realizzato un modellino fatto con le proprie mani, anche radiocomandati. Poi la manualità è andata via via scemando di pari passo con l'avvento degli smartphone e delle nuove tecnologie. Ricordo che fummo tra le prime attività ad aprire un sito internet dove era possibile visionare gli articoli in vendita, pubblicando anche le immagini delle manifestazioni che realizzavamo. Era bello e divertente organizzare delle competizioni di vetture telecomandate. Avrei tanti annedoti da raccontare sulle gare”.

Ce ne racconti uno...

“Organizzammo ad una sagra a Torriana una gara di auto telecomandate, allestendo una pista con tanto di cronometraggio. Eravamo ben organizzati con l'aiuto della locale Pro Loco e c'era tantissimo pubblico. Ad un certo punto un rappresentante della Pro Loco si è presentato con un maialino da regalare al vincitore della gara. E sa cosa è successo? Ho comunicato durante la finalissima del premio esclusivo che sarebbe stato consegnato insieme alla coppa. A quel punto chi stava lottando per la vittoria ha rallentato clamorosamente e a vincere è stato chi si trovava in terza posizione. Per scherzare poi abbiamo aperto il bagagliaio dell'auto del vincitore, facendo finta di mettere il maiale nel cofano. Ma il maiale alla fine è rimasto li tra le tante risate”.

Quindi 'Magic Model' non era solo un negozio...

“Avevo allestito un team vero e proprio, con un'ottantina di appassionati. Avevamo piloti 'entry level', ma anche esperti, come dire dalla Formula 3 alla Formula 1 per avere un termine di paragone. Ci invitavano a tantissime sagre. Al trofeo “Magic Model”, che organizzavamo in autunno, erano un centinaio i partecipanti. Avevamo organizzato anche un raduno a Milano Marittima per fuoristrada telecomandati su sabbia, che aveva attirato le attenzioni anche del “Giornale nuovo” di Milano. Si era creata una bella atmosfera, perchè eravamo un gruppo attivo. Con molti ci sono rimasto legato, tanto che oggi vengono in negozio con i loro figli, tramandando così la passione. Con un ragazzo vincemmo addirittura il campionato italiano prima e l'europeo poi organizzato dalla Tamiya (azienda che opera nel campo del modellismo producendo kit di costruzione per modelli, ndr), conquistando così la possibilità di disputare le finali mondiali in Giappone che vinse. L'anno non riuscì a difendere il titolo, arrivando secondo perchè si ruppe il motore a trenta metri dall'arrivo. Ricordo poi la gioia che ebbe uno dei nostri ragazzi, costretto alla sedia a rotelle, nel giungere al quinto posto nel campionato europeo. Ora purtroppo si è smarrito quel desiderio di competizione e di aggregazione”.

Può spiegare quest'ultimo concetto?

“In negozio vengono tanti ragazzi che acquistano un modellino da costruire. Ma poi, a differenza di qualche decennio fa, non c'è il desiderio di vederlo esposto in una vetrina. Si fanno video dimostrativi e si scattano immagini da pubblicare sui social. Si è perso quel desiderio di fare un'attività tutti insieme. Una volta ad esempio organizzavo anche dei corsi di modellismo il sabato, molto frequentati, dove si imparava ad esempio ad usare l'aerografo o come dipingere un modellino. Adesso gli interessi sono cambiati”.

Qual è l'identikit del cliente tipo?

“Quello del collezionista, dall'appassionato di auto a quello di aerei e carriarmati. C'è chi acquista un modellino perchè gli ricorda un'emozione vissuta. A pochi chilometri da Forlì abbiamo la sede dell'Alphatauri, la scuderia ex Minardi con sede a Faenza, e di modellini di quelle monoposto se ne vendono parecchi. Quando esce il modellino di una Ferrari di F1 viene vissuto dal collezionista come una festa. E anche per me che sono presidente del Ferrari Club Forlì. Oltre ai piloti del Cavallino Rampante, c'è interesse anche per Lando Norris e Lewis Hamilton, mentre un po' meno per Max Verstappen, anche se il collezionista appassionato non rinuncia ad avere nella sua bacheca la vettura campione del mondo. Il 70% dei clienti viene da fuori città e di questo sono contento. Vuol dire che per attività di questo tipo nel mondo del commercio c'è ancora spazio”.

Il modellino più costoso venduto?

“Ricordo un cliente che comprò modellini radiocomandati per i suoi tre figli. Feci uno scontrino da quasi 10mila euro. Si trattava di circa vent'anni fa, magari fosse ancora così (sorride, ndr). Quello più costoso che ho avuto in negozio è una Ferrari 312 T4 della “Amalgam” da oltre 5mila euro in scala 1:8. Lo acquistò un notaio romagnolo che lo voleva nel suo ufficio. Arrivò dall'Inghilterra a bordo di un furgoncino all'interno del quale vi erano altri due modellini nella stessa scala: uno era per Papa Giovanni Paolo Secondo, una Ferrari campione del mondo di Michael Schumacher, che poi venne messa in vendita per beneficienza, e l'altro per l'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, una Ferrari 312 T4. Erano custodite in casse di legno. Ci fu tanta emozione quando aprimmo quella destinata al notaio".

Come è cambiato il centro storico negli ultimi 35 anni?

“Faccio questa considerazione: Forlì si espansa molto verso la zona industriale ed è stata una delle ultime città ad avere un ipermercato. Il centro commerciale è arrivato in un momento in cui cominciava la crisi del commercio di prossimità, perchè contemporaneamente avanzavano in modo prepotente anche le vendite online”.

Cna, entrando nel dibattito del centro storico, ha sottolineato come Forlì debba trovare una propria identità. La Romagna è la terra dei motori, la nostra città si può inserirsi in questo contesto?

“I musei sono importantissimi. Abbiamo il San Domenico, un museo a livello nazionale tra i più importanti e che attira tantissimi turisti come dicono i numeri grazie alle mostre che vengono realizzate. Al 'sacro' affiancherei il 'profano'. Secondo me Forlì ha le potenzialità per allestire un museo permanente dei motori, il "Museo de Mutor", allargato a tutto ciò che rappresenta movimento e quindi non solo collegato ad auto e moto. Sto lavorando da qualche anno ad un progetto di museo ispirandomi a quanto viene fatto in Inghilterra e Germania. Un contenitore dove si possono esplorare biciclette e trattori storici, considerando che Forlì è la città di Ercole Bandini e c'è la sede dell'associazione Madi, "Macchine Agricole Di Ieri", e trovare bolidi d’epoca per celebrare il pilota e costruttore Ilario Bandini, l'Enzo Ferrari forlivese, Luigi Arcangeli e ricordare il Circuito di Forlì, che vide nel 1947 la vittoria di Tazio Nuvolari e Franco Cortese al volante di una “Ferrari 125 SC”. Non sarebbe bello realizzare un museo di questo tipo, inglobando anche l'Istituto aerospaziale, con la collaborazione di tante realtà enogastronomiche locali specializzate nella produzioni di vini, salumi, formaggi e olio? Sono consapevole che un progetto del genere richiederebbe costi importanti, ma lo vedrei come un progetto interessante per il futuro di Forlì. E la location ideale ci sarebbe: l'ex Eridania, con la realizzazione di un parco dove si possono installare nell'area verde aerei da caccia della nostra Aeronautica dismessi. Più bello di così...”.

Lei è anche presidente del Ferrari Club Forlì...

“Sono iscritto da una decina d'anni, sono diventato prima consigliere, poi vicepresidente e quindi da tre anni ricopro la carica di presidente. Il Club vede una settantina di iscritti. Stiamo ripartendo alla grande dopo la pandemia. Siamo stati impegnati in attività benefiche con donazioni durante il periodo del covid-19 all'ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e agli alluvionati dopo quanto accaduto nel maggio scorso. Inoltre abbiamo avuto il piacere di aiutare con il team Iron Lynx di Cesena una bambina affetta da una malattia rara, l'atrofia muscolare spinale (Sma), acquistando una carrozzina. La bimba ha avuto la possibilità di visitare anche la sede della scuderia cesenate, un momento molto emozionante per tutti. Tutti gli anni vogliamo attivarci in attività benefiche per aiutare chi ha bisogno. Una piccola goccia nel mare, ma con tanto cuore”.