Nek torna con i volontari di Sassuolo nelle aree alluvionate. E c'è anche Andrea Delogu

Domenica scorsa, badile in mano, ha partecipato come volontario alle operazioni di pulizia a Villanova con il gruppo "Vos Volontari della sicurezza di Sassuolo". Non si ferma la missione nelle aree alluvionate del Forlivese di Nek, al secolo Filippo Neviani. Il celebre cantante emiliano dal cuore d'oro è stato immortalato da un altro volto noto del mondo dello spettacolo, la riminese Andrea Delogu. La showgirl si è unita al gruppo dei volontari, che sabato ha fatto tappa al centro operativo della Protezione Civile di Forlimpopoli. E durante la pausa pranzo Delogu ha immortalato Nek e tutti i volontari impegnati nell'emergenza mentre si stavano degustando un piatto di pasta, accompagnato da un bicchiere di Sangiovese di Bertinoro. "Dal 16 maggio, le nostre squadre e le nostre attrezzature sono impegnate quotidianamente e incessantemente nei vari interventi - informano dalla Protezione Civile di Forlimpopoli -. Cerchiamo di arrivare dove possiamo e di dare una mano a chi si è trovato in un attimo la propria vita capovolta. La strada è ancora lunga, ma ce la faremo. Ci rialzeremo".

Sono tante le donazioni arrivate al punto di stoccaggio della Protezione Civile di Forlimpopoli. Tante le donazioni dei privati, ma anche da tanti Comuni. L'Amministrazione comunale di Tavoleto, ad esempio, "profondamente colpita dall'emergenza che ha investito in maniera drammatica la vicina regione Emilia Romagna, nel tentativo di offrire un supporto concreto agli operatori coinvolti nelle operazioni di soccorso", ha deciso di consegnare della strumentazione e nei prossimi giorni è in programma la consegna di una motopompa. "I macchinari affidati saranno a disposizione della Protezione Civile per tutta la durata dell'emergenza per poi rientrare nella disponibilità del nostro comune", è stato rimarcato. L'azienda Technogym di Cesena ha messo a disposizione circa 120 materassi, singoli e per bambini, di varie misure per coloro che hanno subito danni. Chi ne avesse necessità può contattare il 3496520702 oppure il 335325764. Risponderà il vicepresidente della Protezione Civile di Forlimpopoli, Giuseppe Libretti. "Sarà nostra cura verificare la veridicità della richiesta - viene rimarcato -. Alla fine ci occuperemo personalmente della consegna. Un grazie di cuore a Technogym per la sensibilità e generosità dimostrata".

Nek nel frattempo continua attraverso i suoi canali social a diffondere l'Iban per le donazioni. Prosegue infatti la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, lanciata dalla Regione per sostenere le comunità colpite. Chiunque può versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964; Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.