Nel 2022 già 1200 con 22mila chilometri percorsi: la Misericordia di Forlì cerca volontari

La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe cerca volontari. “Molti anziani, ammalati e persone con disabilità – scrive il governatore Alberto Manni - si rivolgono alla nostra associazione per il servizio di trasporto con i nostri automezzi debitamente attrezzati, ma tante volte non siamo in grado di dare risposta alla loro richiesta di aiuto per mancanza di volontari. Vi invitiamo a farne parte come soci attivi”. La Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe è sorta il 14 novembre 2018 dalla fusione per incorporazione della Misericordia di Forlì con l’omologa di San Benedetto.

Operante per servizi sanitari e sociali a Forlì, zone limitrofe e nel territorio montano di Portico e San Benedetto, agisce nel solco del servizio socio-assistenziale svolto dalle due realtà originarie nell’ambito della “Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”. Se la Misericordia di Forlì, nata nel 2010 nel nome di don Carlo Zaccaro, arrivò alla condivisione di energie ed intenti forte di 138 soci, l’omologa di San Benedetto, operativa sin dal 1973, recò in dote al nuovo soggetto 44 aderenti, per un totale di 182 soci, di cui 88 operativi. La sede operativa di San Benedetto rimane in via Molino 21, mentre quella forlivese è in via Cerchia 101, a due passi dall’aeroporto, ospite della Fondazione Opera Don Pippo che proprio in questi giorni compie 70 anni. Il governatore Manni si rivolge alle persone dai 18 agli 80 anni, “perché abbiamo bisogno urgente di volontari. Basta avere la patente B e il Btp”. Per divenire volontario della Misericordia è sufficiente “dare la propria disponibilità per qualche ora in un giorno a scelta della settima”, oltre al desiderio di portare il proprio servizio di volontariato nello spirito delle Opere di Misericordia “con gratuità, solidarietà e fratellanza”. Durante la pandemia, il sodalizio ha collaborato con i Comuni del territorio per trasporti vaccinazioni e servizio spesa a domicilio, in collaborazione con Aism, Caritas e Comitato per la lotta contro la fame nel mondo.

Per le attività del servizio ambulanza è invece convenzionato con la Ausl Romagna, in particolare per il Pronto intervento con infermiere a San Benedetto il sabato, la domenica e festivi dalle 8 alle 20, insieme al Soccorso Alpino. La Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe è formata da oltre 150 soci, una quarantina dei quali attivi per i trasporti sociali e sanitari (autisti e accompagnatori). Nel 2021, grazie al mezzo in dotazione a San Benedetto e ai tre a disposizione di Forlì, 21 autisti volontari hanno svolto 2.500 servizi, percorrendo in totale 52mila chilometri. Al 31 maggio di quest’anno i viaggi sono stati 1.200 con circa 22mila chilometri percorsi. Due anni fa è stato dato alle stampe il libro “La Confraternita di Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe: chi siamo, come, quando e perché”, contenente notizie, foto e motivazioni di un impegno che va dai monti al mare, in un crescendo rossiniano di amore per il prossimo.

“Il nostro volontariato - precisa Manni - è cristiano, aperto a quanti hanno a cuore i valori della fratellanza e della condivisione riassunti nella tradizione delle Opere di Misericordia. Compassione, accoglienza e solidarietà, vissute in coerenza e nei fatti concreti, sono quanto mai necessarie alla società di oggi, spesso dominata dall’egoismo e dall’indifferenza”. Per informazioni ci si può rivolgere al responsabile dei servizi sociali, Gilberto Girani (347-7786750), o presso la sede forlivese della Misericordia, in via Cerchia 101, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Il governatore Manni ringrazia in anticipo con il motto del sodalizio: “Che Dio ve ne renda merito”.