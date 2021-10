Nel bus senza biglietto rifiuta di farsi identificare dal controllore: denunciata

Intenso fine settimana per le volanti della Polizia di Stato. Sono stati effettuati 14 posti di controllo, con l’identificazione di 185 persone (34 delle quali straniere) e il controllo di 86 veicoli da parte delle pattuglie messe in campo, che hanno anche verificato la regolarità di 15 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale al proprio domicilio. Sabato mattina, verso le 9, si è reso necessario un intervento per identificare una donna a bordo di un bus senza titolo di viaggio, che rifiutava di farsi identificare dal controllore.

Solo di fronte agli agenti della Polizia di Stato ha esibito un documento identificativo, poi risultato utile per la contestazione della violazione da parte dell’addetto di Start Romagna. A margine, però, scatterà una denuncia penale per rifiuto di indicazioni sull’identità personale a carico della protagonista dell’episodio, cittadina straniera 42enne residente a Cesena, poiché l’addetto al controllo dei titoli di viaggio di Start riveste la qualifica di pubblico ufficiale nell’ambito del compimento delle sue funzioni.