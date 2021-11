Nel centro di Forlì si comincia a respirare l'atmosfera del Natale: montate le prime luminarie

Nel cuore di Forlì si comincia già a respirare l'atmosfera del Natale. Non solo per alcune vetrine che mettono in mostra i primi addobbi ed abeti colorati a festa. E' già iniziato infatti il montaggio delle luminarie natalizie, che ha interessato nei giorni scorsi Corso Garibaldi. Le operazioni non sono ovviamente passate inosservate ai tanti forlivesi che si sono fermati a osservare gli interventi, pregustando l'allegra atmosfera della festività, che si spera quest'anno non sia condizionata dalle restrizioni anti-covid-19.

Il Natale del 2020, complice l'aumento dei contagi, vide numerosi assenti eccellenti: dalla pista di pattinaggio alla Casetta di Babbo Natale con le animazioni per i più piccoli, così come il mercatino di Natale con le 15 casette in legno. C'era la giostra per i bambini, così come il tradizionale abete in piazza Saffi, con i palazzi circostanti tutti illuminati. Lo scorso anno i cento metri di facciata del Comune vennero 'dipinti' con un racconto dell'arte e della storia della città attraverso i secoli, ben otto secoli di storia in pochi minuti, passando dal 'Sanguinoso Mucchio' citato da Dante, fino al '900".

L’accensione delle lampadine non avverrà ora, ma nelle prossime settimane. "E' iniziata l'installazione in Corso Garibaldi e si proseguirà in tutti i corsi principali e le vie limitrofe", spiega l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino, che mantiene il massimo riserbo sulle iniziative in programma e che saranno presentate prossimamente: "Ci saranno tante novità, possiamo dire che verranno illuminate altre zone della città che vogliamo valorizzare". E' già stato annunciato il ritorno delle Fiere di Santa Caterina (25 novembre), Santa Lucia (13 dicembre) e dei mercatini di Natale e le domeniche straordinarie di mercato in quelle che precedono il Natale.