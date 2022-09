Nel forlivese una nuova tornata di feste parrocchiali nel weekend

Nel forlivese nuova tornata di feste parrocchiali. Dopo l’ultimo fine settimana di settembre caratterizzato dalle iniziative delle comunità cristiane di Coriano, Schiavonia, Roncalceci e Grisignano, anche la prima domenica di ottobre è pronta ad offrire un ricco programma di eventi ecclesiali. La parrocchia di Santa Caterina celebra la “Festa del ritorno” con la ripresa delle attività pastorali. Sabato ottobre, alle 16, è previsto il pellegrinaggio dalla sede parrocchiale, posta in via Gervasi, sino alla Cappella della Madonna del Fuoco, in Cattedrale. Domenica sante messe alle 9.30, con l’inaugurazione dell’anno catechistico e alle 11 con il ricordo di don Arturo Femicelli a 20 anni dalla scomparsa (diretta su Teleromagna). Nel pomeriggio festa con giochi, gare e musica.

Sabato, a Magliano, nella chiesa parrocchiale posta in via Maglianella, alle 15 apertura dell’anno catechistico, seguito alle 18 da messa prefestiva e rosario e alle 20.30 da serata di animazione. Domenica, alle 11, sarà celebrata la messa, seguita alle 15 dalla recita del rosario e alle 15.30 dalla festa con animazioni, giochi e spettacoli. Grande festa anche a San Martino in Strada, guidata pastoralmente da don Massimo Masini. Se la serata di sabato sarà interamente dedicata ai giovani, domenica si festeggia la Madonna del Rosario con messa solenne alle 11, seguita alle 15 dalla festa popolare con spettacoli e animazioni varie.

A San Varano, nella chiesa parrocchiale sulla via Firenze dedicata all’evangelista Marco, festa della Beata Vergine del Rosario, con momenti conviviali, preghiere e testimonianze. Alla recita del Rosario programmata per giovedì con don Luigi e don Albert e alla messa di venerdì, alle 20.15 presieduta da don Massimo Masini, seguirà sabato, alle 15.30, il momento dedicato al sacramento della riconciliazione (confessioni), per arrivare alla giornata clou di domenica: alle 10.30 messa presieduta da don Davide Brighi, seguita alle 15.30 dalla processione con l’immagine della Madonna e la fiorita dei bambini.

Rimane la parrocchia di Santo Spirito a Forlimpopoli, che domenica celebra la Beata vergine del Rosario con sante messe alle 10 e alle 15.30 caratterizzata dall’amministrazione del sacramento della cresima. In preparazione alla festa si segnala per giovedì, alle 20.30, l’incontro con la dr.ssa Nicoletta Sanese, pedagogista, sul tema “Genitori e figli: work in progress…”. Venerdì, alle 20, messa in piazza Martiri di Cefalonia, cui seguirà la processione. Sabato 1° ottobre pomeriggio di tornei per bambini e ragazzi, seguito alle 18.30 dal rosario e alle 19 dalla messa.