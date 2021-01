Nel furgone scarti edili da smaltire, ma era tutto abusivo: la PolStrada denuncia due persone

Trasportava materiale di scarto edile senza alcuna autorizzazione. Sia il conducente, di nazionalità straniera e regolamente domiciliato nel Forlivese, che il proprietario del mezzo, connazionale dell'autista, sono stati denunciati a piede libero dagli agenti della Polizia Stradale. La segnalazione all'autorità giudiziaria è scaturita al termine di un controllo svolto mercoledì mattina lungo la via Emilia, all'altezza di Forlimpopoli. Nel mezzo vi erano scarti di lavorazione edili classificati dalla legge come "rifiuto speciale non pericoloso".

Al controllo, gli agenti hanno appurato che il conducente non aveva con sé alcuna documentazione utile a comprovare il trasporto del materiale ed il suo successivo smaltimento. Rintracciato il proprietario del mezzo, è emerso che lo stesso non era nemmeno iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali come prevede la legge, non lasciando più dubbi agli operatori sull’abusività del trasporto.

Entrambe le persone sono state denunciate in stato di libertà in concorso tra loro, per violazioni delle prescrizioni del testo unico sulle norme in materia ambientale, normativa volta a salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente e che impone regole molto rigide sia per chi produce o smaltisce rifiuti e sia per chi li trasporta, prevedendo sanzioni anche molto gravi per i trasgressori.

Gli agenti, al fine di prevenire un probabile smaltimento abusivo delle macerie gravemente dannoso per l’ambiente che ci circonda, hanno provveduto a sequestrare i rifiuti speciali rinvenuti ed il mezzo utilizzato per il trasporto, depositando il tutto in un’area idonea.

