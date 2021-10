Nel Giorno dell'Unità unità nazionale Forlì conferirà la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto

Il Consiglio Comunale di Forlì conferirà la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto. La celebrazione avverrà giovedì 4 novembre in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia sarà preceduta alle 10 dall'alzaandiere solenne in Piazzale della Vittoria e dalla lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi giorni prima, sabato 30 ottobre, alla chiesa di Sant'Antonio Vecchio (Corso Diaz 95) sarà inaugurata alle 10 la mostra "Ignoto Militi 1921-2021", un omaggio al Milite Ignoto a cento anni dal suo viaggio. Sarà visitabile fino l 21 dicembre tutti i sabati e le domeniche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, gli altri giorni su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 3498499000