Nel giro di pochi giorni viene arrestato due volte: ha importunato due donne in strada

Nel giro di pochi giorni ha messo le mani addosso a due donne. Nella rete degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì è finito un 29enne ivoriano. Il primo intervento delle Volanti è partito dalla segnalazione di una ragazza, che aveva riferito di esser stata importunata e palpeggiata da un giovane extracomunitario, prontamente individuato dalle forze dell'ordine. Una volta condotto in Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo ha danneggiato alcuni computer e aggredito gli agenti, ferendone lievemente uno ad una mano. A quel punto lo straniero è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni pubblici. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di firma in Questura.

Ma lunedì l’uomo è tornato "alla carica" nei pressi dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, avventandosi contro una giovane che stava attendendo il bus ad una fermata sotto la pensilina nei pressi del nosocomio. Anche in questo caso il soggetto è stato prontamente individuato e catturato. Martedì il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, tenuto conto dei riscontri diagnostici depositati dalla difesa, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari all’interno del reparto di psichiatria dell’ospedale forlivese.