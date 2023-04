Nel meldolese il più grande evento cinofilo ufficiale dedicato allo "Spinone"

Lo scorso weekend, nell’accogliente parco della Rocca delle Caminate e a Piandispino, si è svolto il “Raduno Triennale Spinoni”, manifestazione organizzata dal Club Italiano Spinoni per gli appassionati di questo bellissimo cane. Per l'occasione il sindaco Roberto Cavallucci ha incontrato il presidente Nazionale del Club Italiano Spinoni Marco Lozza, complimentandosi per l'ottima riuscita della manifestazione.

Durante il raduno, che è il più grande evento cinofilo ufficiale dedicato allo “Spinone” organizzato in Italia, si sono svolte diverse prove atte a simulare il grado di attitudine di questo splendido cane da ferma. Dal sindaco "un grande ringraziamento" al presidente del Club Italiano Spinoni, Marco Lozza, a tutti i soci, ai volontari ed a tutti coloro che hanno permesso di organizzare "questa bella splendida iniziativa".

Un momento del raduno