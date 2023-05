Nel nome di Primo Bastoni, Luigi Angelini, Enrico Aldini e Giorgio Giorgini: Forlimpopoli intitola tre impianti sportivi

Sabato mattina vengono intitolate tre strutture sportive nell’area polisportiva di Via del Tulipano, onorando quattro cittadini emeriti di Forlimpopoli che si sono distinti in ambito sportivo e ricordandone l’attività svolta anche in favore dello sport forlimpopolese. Si tratta del campo sportivo in erba sintetica, che porterà il nome del maestro Primo "Sante" Bastoni, la cui menzione sottolinea "la profonda umanità e la sincera passione con cui ha saputo trasmettere ai giovani i valori di rispetto, disciplina ed impegno personale propri dello sport sia come allenatore sia come insegnante".

Il campo da basket ad utenza libera sarà intitolato ai grandi sportivi Luigi Angelini e Enrico Aldini "per le emozioni che hanno regalato al pubblico sul campo e per l’esempio che hanno saputo offrire ai più giovani". Infine al Palazzetto dello sport "Nuova Struttura" verrà apposta la targa intitolata a Giorgio Giorgini, di cui si ricorda "la dedizione e della cura nella formazione dei più giovani ai valori di collaborazione, rispetto ed impegno propri dello sport dentro e fuori dalla scuola". La cerimonia è prevista alle 11, alla presenza della sindaca Milena Garavini, dell’assessore allo Sport Adriano Bonetti e dei familiari dei cittadini emeriti. Sono state invitate anche tutte le associazioni sportive e la cittadinanza