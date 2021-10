Nel segno della solidarietà: il Lions Club Forlì Giovanni De’ Medici celebra la 27esima Charter

Il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici ha festeggiato venerdì a Borgo dei Guidi la sua 27esima Charter Night. Questo evento si ripete ogni anno per celebrare la fondazione del Club, avvenuta il 28 ottobre del 1995, e rappresenta uno dei momenti più solenni della vita lionistica. Solo nel 2020 non è stato possibile proseguire nella tradizione, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Anche nella cerimonia di quest’anno erano presenti diverse autorità lionistiche, in primo luogo il Governatore Distrettuale attualmente in carica (Franco Saporetti), i Past Governatori del Distretto 108A (Vincenzo Rivizzigno, Umberto Trevi, Franco Sami, Maurizio Berlati e Francesca Romana Vagnoni), altri Officers distrettuali ed i presidenti degli altri Lions Club forlivesi e dei Leo.

Come sempre, non ha fatto mancare la sua presenza Carlo D’Angelo, il Governatore che nel 1995 consegnò al L.C. Giovanni de’ Medici la Charter di fondazione. Ha partecipato anche l’assessore al Welfare del Comune di Forlì, Rosaria Tassinari, a testimonianza dell’impegno che il Giovanni de’ Medici dedica, attraverso i services, a sostegno delle famiglie in difficoltà e per supportare altre situazioni di estremo bisogno, non ultimo l’aiuto concreto dato al Libano con l’adesione al progetto promosso dal Comune di Forlì a seguito dell’appello lanciato dal comandante del 66esimo Reggimento Trieste, impiegato nell’area sud del Paese.

Nel corso della serata sono state consegnati tre “Melville Jones Fellow”, il più alto riconoscimento lionistico attribuito a lions e non lions, che si sono particolarmente distinti nell'ambito del servizio umanitario; è stato inoltre festeggiato l’ingresso nel Club di un nuovo socio proveniente dai Leo, prima applicazione del programma “Leo to Lions Transition” che offre ai giovani Leo l’opportunità di continuare il Servizio nell’ambito naturale dei Lions.