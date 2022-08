Nel segno della solidarietà: l'associazione Scaldamozzi pedala per la lotta alla Sla

Alla passione per la bici si è ben presto affiancata quella per la solidarietà. Mirko Ugolini, Alberto Fantinelli, Emanuele Valbonesi e Antonio Leonora sono i fondatori dell'associazione sportiva "Scaldamozzi", già impegnata lo scorso primo maggio in un evento benefico a sostegno dell'amico Gianni Moschini, affetto da Sla. La "Pedalata per Gianni", articolati su un percorso di 40 chilometri tra pianura ed entroterra, ha permesso di raccogliere 1.200 per l'associazione Fabionlus. La somma è stata consegnata lo scorso 4 agosto alla presenza del vicesindaco, con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo.

L’idea di mettere in piedi "Scaldamozzi", racconta Ugolini, "nacque più di un anno fa, quando, in un bar. Siamo quattro amici accumunati dalle stesse passioni per la tavola, la bici e la solidarietà. Così abbiamo deciso di far nascere questa nuova società, formando una vera e propria squadra delle due ruote e con il contributo di amici imprenditori, si sono potuti distinguere con divise, magliette e slogan come un vero e proprio team".

La Scaldamozzi è diventata quindi un’associazione Sportiva grazie all'Asi, ente facente parte del Coni. Tra le azioni benefiche quella di sostenerel’amico Gianni Moschini, un padre come loro, affetto da Sla che fa parte della Fabionlus seriamente impegnata nella raccolta fondi per la ricerca contro la Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) che aiuta appunto coloro che sono affetta da questa terribilmente malattia".

In progetto ci sono altre iniziative solidali: "L'obiettivo è raccogliere altri fondi e sensibilizzare quante più persone incontreremo nelle nostre pedalate - prosegue Ugolini -. Il nostro obbiettivo è quello di coinvolgere più persone possibili, perché questo rappresenta un gran bel modo condividere insieme qualche sorriso in più, che considerando i tempi che corrono, non può che far bene a tutti".