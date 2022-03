Nel suo curriculum droga, armi e furti: scontata la condanna è stato espulso dalla Polizia

Il primo arresto avvenne nel 2002, con condanna a sei anni di reclusione dopo esser stato trovato con 10 chili di eroina. Ma il suo curriculum si sarebbe arricchito di altre macchie negli anni successivi. Un 40enne di nazionalità albanese è stato espulso lunedì dalla Polizia di Stato di Forlì in esecuzione del provvedimento emesso dal questore Lucio Aprile. Nel 2018, nell’ambito di un’attività investigativa svolta nella provincia di Catania, era emerso il suo coinvolgimento, insieme ad un gruppo di connazionali, in un'organizzazione in contatto con esponenti malavitosi siciliani, per creare un canale di traffico tra la Lombardia e la Sicilia.

All’esito di quella indagine, furono rinvenuti nel suo appartamento ingenti quantitativi di eroina. Condannato ad altri cinque anni di carcere, scontati nella Casa Circondariale di Forlì, a seguito di sentenza della Corte di Appello di Milano, oltre che per stupefacenti anche per furto in concorso e porto d’armi da fuoco, lo straniero, scontata la pena, è stato accompagnato dagli agenti della Questura di Corso Garibaldi alla frontiera aerea di Bologna e allontanato definitivamente dal territorio nazionale.