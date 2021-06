Nell'abitazione in centro aveva allestito una grow box per coltivare la "maria": stanato dalla Squadra Mobile

Nuovo colpo allo spaccio di droga in pieno centro storico, a Forlì. Stavolta a finire nelle maglie degli investigatori della Questura è un giovane italiano che “coltivava” la marijuana in casa, all’interno di un "grow box", una sorta di serra domestica. Proprio nel corso dei servizi di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti disposti dal questore Lucio Aprile, ed allo scopo di evitarne la diffusione soprattutto trai i giovanissimi, lunedì i poliziotti della Squadra Mobile, avendo avuto la soffiata che in un'abitazione del centro storico vi era una possibile presenza di stupefacenti, hanno notato un ragazzo uscire da un appartamento e salire su uno scooter.

Identificato a poca distanza dall’appartamento, ha subito mostrato segni di nervosismo, offendendo gli operatori e rifiutando di consegnare documenti di identificazione. Agli investigatori avrebbe riferito di abitare in un luogo diverso da quello dove è stato visto uscire. Tenuto conto che aveva con un mazzo di chiavi ed era stato visto mentre usciva dall'appartamento, è stata effettuata la perquisizione locale dell’immobile. A specifica domanda, il giovane ha consegnato agli agenti due vasi in vetro contenenti infiorescenze essiccate di marijuana per un peso di circa 36 grammi.

All’interno della camera da letto, è stata rinvenuta una serra di colore nero con telaio in ferro utilizzata per la coltivazione indoor della marijuana munita di lampada alogena e motore per la ventilazione con tubo in alluminio. All’interno della stessa serra vi erano 11 piante di marijuana in vaso dell’altezza di circa 30 centimetri. Tutto il materiale, compresa la “serra”, è stato sequestrato. Il giovane è stato denunciato a piede libero e sanzionato di oltre 5mila euro poichè alla guida di uno scooter senza aver la patente di guida.