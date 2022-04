Nell'auto il "kit del ladro", una bici da corsa, scarpe e strumenti musicali: bloccato dalla Polizia

A bordo dell'auto aveva occultato il "kit del ladro" e materiale presumibilmente rubato. Durante i controlli straordinari del territorio, svolti giovedì su disposizione del questore Lucio Aprile, una Volante dell’ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato ha intercettato e fermato una vettura sospetta. A bordo viaggiava un 64enne campano, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio (specialmente su veicoli in sosta) e senza alcun riferimento stabile in Romagna, trovato in possesso di arnesi da scasso (spadini, pinze, tenaglie e altri strumenti quali torce elettriche e guanti in lattice) che aveva addosso e nascosto in auto.

Nell’abitacolo trasportava oggetti di provenienza probabilmente illecita: una bicicletta da corsa, un decespugliatore, una confezione contenente una scopa elettrica nuova, un avviatore professionale per auto, una chitarra elettrica nella sua fodera e una tromba nella sua custodia, svariate paia di scarpe nuove e seminuove ancora impacchettate e altro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di identificare il legittimo proprietario.

La diversa tipologia di oggetti ritrovati lascia supporre che possa trattarsi di refurtiva proveniente da uno o più furti in abitazioni probabilmente incustodite, ovvero garage o depositi, oppure, tenuto conto dei particolari arnesi da scasso trovati e dei precedenti specifici del soggetto, potrebbero essere stati rubati dall’interno di un veicolo commerciale. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e possesso di strumenti da scasso. La merce sequestrata è depositata in Questura (in corso Garibaldi) in attesa del riconoscimento da parte dei legittimi proprietari.