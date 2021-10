Nell'ultima settimana 8 classi in quarantena per 29 studenti positivi al Covid

Permangono le situazioni di classi in quarantena nelle scuole del Forlivese. Le classi vengono messe in quarantena quando dai tamponi di controllo, che vengono eseguiti a tutti gli alunni a seguito di un caso positivo nella classe, emergono una o più positività ulteriori. Nella settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre ben 8 classi negli istituti forlivesi sono state oggetto del provvedimento della sanità pubblica. Di queste 2 sono nelle scuole materne, 3 nelle scuole elementari e altre 3 nelle scuole medie. Zero invece le classi in quarantena nelle superiori. In Romagna si contano 14 classi in quarantena nello stesso periodo nella provincia di Ravenna, 8 in quella di Rimini e altre 2 in quella di Cesena.

In particolare i nuovi casi di positività sono stati 1 nella fascia di età 0-3 anni, 4 in quella della scuola materna (ciò ha comportato eseguire 93 tamponi di controllo), 17 nella scuola elementare (420 tamponi eseguiti), 7 nella scuola media (350 tamponi) e zero casi alle superiori (eseguiti comunque 200 tamponi di controllo)