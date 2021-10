Nella cucina dei ragazzi speciali si impara anche l'arte del caffè: dono al team di Ristorando

Imparare a fare il caffè come al bar, e servirlo con tutte le accortezze di un intenditore. Con questo scopo Daniele Versari di Estados Cafè ha donato ai ragazzi di "Ristorando" una macchina del caffè professionale, che verrà quindi impiegata all’interno del laboratorio di cucina dei ragazzi speciali di Techne. Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, ha dato avvio, già da tempo presso la sua sede di Forlì, al laboratorio di cucina Ristorando, in cui una quindicina di ragazzi ogni settimana si cimentano in attività pratiche di cucina domestica, supportati da docenti qualificati ed esperti del settore.

Il laboratorio di cucina è diventato negli anni una delle attività più amate e partecipate dai ragazzi: una cucina casalinga che permette loro di sperimentarsi proprio come fossero a casa ma senza dimenticare di trasmettere competenze spendibili in un contesto lavorativo. Già in passato sono stati organizzati alcuni momenti conviviali che sono diventati per i ragazzi occasioni di grande entusiasmo ed eccitazione. Pranzi, ovviamente gratuiti, spensierati e divertenti, che vedono oltre alla presentazione dei piatti anche quella dei ragazzi e delle loro storie di vita. Accanto a pasta fresca, torte salate, pane e pizza, dolci e biscotti, i ragazzi di Ristorando da oggi potranno anche servire ai propri ospiti un caffè di ottima qualità, prodotto da una macchina professionale, e sentirsi così baristi di eccezione.