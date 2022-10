Nella valigia la scorta di sigarette: ancora un sequestro all'aeroporto "Ridolfi"

Ancora un sequestro di sigarette all'aeroporto Ridolfi di Forlì. A breve distanza di tempo da precedenti sequestri di tabacco sfuso e sigarette in quantitativi eccedenti i limiti consentiti, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto 13 stecche di sigarette all’interno del bagaglio di una viaggiatrice proveniente da Tirana. Non convinti dalla risposta fornita dalla viaggiatrice alla domanda di rito volta ad accertare il possesso di merci estere da dichiarare, gli addetti hanno effettuato il controllo del bagaglio al seguito della stessa, scoprendo le stecche di sigarette. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, all’indirizzo https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore, è possibile consultare la Carta doganale del viaggiatore e scaricare l’app Dogane IT, strumenti di facile consultazione e di aiuto per chi arriva o parte dal nostro Paese, al fine di conoscere gli eventuali documenti necessari quando ci si presenta in dogana e i limiti di valuta e di prodotti particolari trasportabili.