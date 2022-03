Nelle scuole di Forlì già inseriti 27 bambini scappati dalla guerra in Ucraina

Sono 25 i bambini profughi ucraini che sono stati inseriti nelle ultime settimane nelle scuole di Forlì, dalla scuola dell'infanzia alla scuola media. Sono i dati che provengono dagli istituti comprensivi della città, numeri che vengono aggiornati di giorno in giorno, censiti tramite un apposito portale del Ministero dell'Istruzione. A questi si aggiungono 2 ragazzi che sono stati inseriti al Liceo Scientifico, per un totale di 27 unità. Nel comprensorio si contano altri 7 inserimenti a scuola nella valle del Montone e 2 a Predappio.

Si tratta di numeri ancora molto bassi rispetto alla presenza di profughi sul territorio, dal momento che si contano 1.347 presenti in provincia di Forlì-Cesena, di cui 646 minori. “In gran parte si tratta di ricongiungimenti con famigliari già presenti sul territorio – spiega l'assessore alle Politiche educative del Comune Paola Casara -. Per gli altri minori si attendono altre formalità burocratiche, le vaccinazioni obbligatorie e le richieste delle famiglie”. Non tutti, infatti, sono intenzionati a richiedere la scuola a Forlì, sia perché magari intendono a lasciare presto la città, magari nella speranza di una rapida fine del conflitto, sia perché in diversi stanno seguendo le lezioni in una sorta di didattica a distanza forzosa erogate dai loro insegnanti, sfollati a loro volta. “Molti stanno mantenendo un legame con i loro insegnanti e le loro classi: è un aspetto molto importante dato che questi bambini hanno subito un trauma”.

Di questo legame, quando presente, con i professori ucraini secondo l'assessore Casara bisognerà tenere conto anche negli inserimenti nelle scuole forlivesi, che a loro volta si stanno organizzando. “Per ora ogni istituto si è organizzato come poteva, ma già la settimana prossima ci saranno delle riunioni con i dirigenti per censire i posti disponibili nelle varie scuole e incrociarli con la domanda, oltre che allinearci sulle procedure di accoglienza e di mediazione culturale”. Il numero degli studenti inseriti nelle scuole era molto più basso la settimana scorsa, per cui si ritiene che gli studenti ucraini saranno destinati ad aumentare ancora nelle scuole forlivesi.