Nelle valigie dell'estate anche il libro a fumetti per riflettere sui pericoli del web

È disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita Unieuro, nei Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale di tutta Italia e scaricabile nella versione digitale dal sito www.cuoriconnessi.it e sui principali ebook stores “Storia di Carlotta”, la seconda dispensa a fumetti con gli esercizi delle vacanze dedicati alla scuola secondaria di primo grado. Dopo la positiva esperienza della pubblicazione del fumetto “La storia di Madi”, Unieuro e Polizia di Stato hanno deciso di utilizzare un’altra volta questo approccio comunicativo con un nuovo strumento per il periodo estivo, pensato per favorire nei giovani la riflessione su un utilizzo responsabile dei dispositivi connessi alla rete e contrastare tutte le forme di violenza e discriminazione.

La dispensa racconta la storia di Carlotta, figlia di una realtà comune a migliaia di classi, una storia di dolore, di incomprensioni, di ingiustizie e soprattutto di rabbia. La narrazione si conclude con un’area ludica ricca di attività da svolgere durante le vacanze estive, partendo dai messaggi recepiti dalla storia. Raccontata dalla penna di Luca Pagliari, autore, giornalista e storyteller da anni impegnato su queste tematiche, la storia è stata illustrata da Valentina Raddi. Unieuro inoltre ha deciso di dare una nuova veste grafica al logo del progetto "Cuori connessi". Il nuovo logo rappresenta il “texting”, ovvero una “rappresentazione grafica della lingua parlata” tipico dell’online, che usa immagini al posto di lettere o concetti e abbreviazioni, per comunicare con immediatezza e sintesi concetti più complessi.