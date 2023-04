Nello sgombero della cantina spunta una bomba a mano, intervengono gli artificieri

Giornata agitata, quella di sabato, nel centro storico di Forlì dove degli operai impegnati nello sgombero di uno scantinato in via Giova hanno trovato una bomba a mano completa di spoletta. L'allarme è scattato intorno alle 10 e, sul posto, si è precipitata una pattuglia della polizia di Stato che in tutta fretta ha fatto sgomberare gli abitanti dello stabile, 8 persone in tutto, e chiesto l'intervento degli artificieri dell'esercito. L'area è stata interdetta e, solo nel tardo pomeriggio con l'arrivo degli esperti, è stato dichiarato il cessato pericolo. La bomba, infatti, se esternamente sembrava in tutto e per tutto funzionate in realtà era stata svuotata dell'esplosivo.