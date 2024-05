"Nessuna tossina batterica o contaminanti chimici", gli accertamenti dopo i malori causati dai pomodorini a scuola

Il caso dei malori causati dai pomodorini "snack" aveva interessato anche diverse scuole del territorio cesenate e forlivese. Sono stati fatti i primi accertamenti sugli ortaggi. Informa l'Ausl: "A seguito delle segnalazioni di episodi di tossinfezione alimentare registrati in alcune scuole primarie della Regione Emilia-Romagna partecipanti al Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, è emerso il probabile legame con il consumo di pomodorini. È stata richiesta la immediata sospensione della somministrazione del prodotto e i competenti servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Ausl interessate, hanno effettuato gli opportuni controlli, comprensivi di campionamento dei pomodorini".

Prosegue la nota: "I campioni sono stati consegnati all’Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia-Romagna e al laboratorio Arpae di Ferrara per la effettuazione di un ampio spettro di ricerche. Dai risultati delle analisi di laboratorio è emerso che nei pomodori non erano presenti tossine di origine batterica, inoltre sono risultati nella norma i valori riferiti ad altri possibili contaminanti chimici quali rame ed altri metalli, zolfo, istamina e prodotti fitosanitari. Sono in corso altre analisi finalizzate alla ricerca di sostanze naturalmente presenti nelle piante e nei frutti di pomodoro che potrebbero essere correlate agli episodi che si sono verificati". Quattro alunni a Cesena erano finiti in ospedale per motivi precauzionali.