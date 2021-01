Domenica invernale: la neve imbianca le colline forlivesi. Fiocchi misti a pioggia anche in città

Una domenica di stampo invernale sul Forlivese. La neve è tornata ad imbiancare l'entroterra, ma questa volta i fiocchi si sono spinti a quote più basse. Risveglio con lieve velo bianco a Bertinoro, più consistente invece su Rocca San Casciano, Modigliana, Premilcuore e Santa Sofia. Fiocchi misti a pioggia anche a Forlì. I primi si sono intravisti intorno alle 8.30, proseguendo poi a cadere ad intermittenza. Diverso lo scenario sui passi, dove le precipitazioni sono state più consistenti. Spazzaneve e spargisale in azione sulla Statale Tosco Romagnola, sul passo del Muraglione, sorvegliata dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì - Distaccamento di Rocca San Casciano, e sulla Bidentina, sul Passo della Calla.

Splendido il colpo d'occhio a Ridracoli, con la diga completamente ovattata. Il volume dell'invaso è oltre il 94% della capienza totale e la tracimazione sarà assicurata non appena la neve caduta abbondante in quota comincerà a sciogliersi. L'ondata di maltempo è stata annunciata attraverso un'allerta "gialla" di Protezione Civile. Per rivedere un po' di sole bisogna attendere martedì, quando il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, ma con gelate al primo mattino. Lunedì infatti non si escludono altre deboli precipitazioni, nevose a quote basse.