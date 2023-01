Neve abbondante in Val Bidente, auto fuori strada e un albero ko. A Santa Sofia scuole aperte lunedì

Un nuovo intenso peggioramento atmosferico è atteso per la giornata di lunedì, con l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile comunicata anche telefonicamente anche agli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Altra neve è attesa sull'entroterra, già colpito da intense precipitazioni. Quella di domenica, comunica il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, "è stata una giornata dai diversi volti. Dopo una mattinata senza precipitazioni, nel pomeriggio i fenomeni sono stati più intensi e nevosi. Poi dal tardo pomeriggio la neve si è trasformata in acqua al di sotto dei 300 metri. Notte il maltempo continuerà e la quota neve tenderà ad abbassarsi".

Quanto alla viabilità, "qualche problema si è registrato sulle strade con traffico intenso e code sulla Provinciale 4 in località Campigna e con un albero caduto nella strada comunale tra Corniolo e San Martino. Altre difficoltà hanno riguardato alcune auto finite fuori strada. I mezzi di sgombero neve e il personale addetto hanno operato tutto il giorno e continueranno a farlo. Alcune segnalazioni ci sono state, ma ricordo a tutti che si fa il possibile e in primis per le strutture e le vie di primaria importanza".

Lunedì il maltempo dovrebbe continuare, almeno nella prima parte della giornata. "Con le scuole aperte sarà importante garantire le buone condizione delle strade e degli accessi ad esse collegati - conclude il primo cittadino -. Si consiglia di ridurre gli spostamenti in auto e, nel caso fossero necessari, di essere forniti di pneumatici invernali o di avere con se le catene".