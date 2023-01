Neve pesante e terreno instabile, ancora disagi in Campigna: crollano diversi alberi, Bidentina chiusa

Nell'entroterra continuano i disagi causati dalla forte ondata di maltempo, che si è manifestata nei giorni scorsi con abbondanti nevicate. L'instabilità del terreno e la neve pesante sono all'origine del crollo di alcune piante lungo la Provinciale 4 del Bidente, tra Campigna e Passo della Calla. Giovedì mattina si è quindi resa necessaria la chiusura dell'arteria all'altezza del chilometro 25+900. "Gli operatori sono al lavoro per riaprire la strada - spiega il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Già durante la notte c'erano state altre cadute prontamente rimosse". Anche mercoledì sono continuate le operazioni di pulizia della viabilità, con l'impiego anche di un mezzo dotato di turbina, con la chiusura parziale della sp94 "Castagno". Per quanto riguarda il segnale tv, aggiorna il primo cittadino, è tornato attivo su quasi tutto il territorio comunale. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna mantiene attiva l'allerta "gialla" per smottamenti. Mercoledì altri smottamenti si erano verificati a Giumella, nel territorio comunale di Premilcuore. A Tredozio, invece, proseguono i disagi per i collegamenti telefonici sulla rete Tim.