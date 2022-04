La tempesta è alle spalle, l'Artico ha riportato la neve: domenica delle Palme dal sapore natalizio in collina

Prima il Garbino, poi la Bora. Finalmente la calma dopo la tempesta. Nel giro di poche ore la situazione meteorologica si è ribaltata: la colonnina di mercurio schizzata oltre i 20°C per effetto dei venti di caduta dall'Appennino è precipitata di colpo ben oltre sotto le medie per effetto di un rapido impulso freddo di origine artica. Le previsioni indicavano il ritorno della neve sui rilievi oltre gli 800 metri, ma i fiocchi bianchi, complice l'intensità delle precipitazioni, si sono spinti a quote di bassa collina, lasciando un velo bianco oltre i 300 metri. E così località come Premilcuore e Portico, per citarne alcune, hanno visto una sveglia della Domenica delle Palme dal sapore natalizio.

In pianura le raffiche di Bora sono state accompagnate dalla pioggia, a tratti a carattere di rovescio, ma fortunatamente senza fenomeni di grandine. Il tracollo termico è stato piuttosto violento: a Forlì, dopo una massima di 19,2°C, la colonnina di mercurio è picchiata verso il basso a 7,5°C alle 19, per poi scendere ulteriolmente in serata a 5,6°C. Fredda la sveglia, con una minima di 3,1°C. Con il fronte freddo scivolato rapidamente verso sud-est nel prossime ore si assisterà ad un graduale aumento delle temperature dopo una sveglia con valori tipicamente invernali. Si è placato finalmente il vento, dopo due giornate piuttosto tempestose soprattutto sui rilievi, con raffiche anche superiori ai 90 chilometri orari.

La settimana che condurrà alle festività di Pasqua inizierà all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con temperature minime ancora frizzanti e massime che oscilleranno intorno ai 20°C. Dopodichè, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il progressivo indebolimento del promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana e l'ingresso di correnti atlantiche determineranno un aumento della nuvolosità; in seguito, una circolazione meridionale in quota, indotta dalla probabile formazione di un minimo depressionario sul bacino del Mediterraneo, potrà dare luogo a deboli e occasionali piovaschi anche sul territorio regionale; temperature stazionarie o senza variazioni di rilievo nel periodo".