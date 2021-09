New entry per i distributori di carburanti: sbarca anche nel Forlivese la benzina della catena alimentare

Sbarca nel Forlivese il marchio di benzina Conad. Dopo un primo tentativo, fallito per motivi amministrativi, di realizzare un distributore di benzina a marchio della Margherita gialla nell'area dell'ipermercato "Punta di Ferro", quando venne insediato dieci anni il centro commerciale a Forlì, non se n'è più parlato. Ma ora non si tratta solo di un'ipotesi: in molti, infatti, possono notare che la nuova area di servizio sulla strada provinciale Bidentina, all'ingresso del centro abitato di Meldola ha già montato le insegne della catena della grande distribuzione alimentare. Una new entry tra i marchi di vendita dei carburanti nel Forlivese.

Pompe di carburanti a marchio Conad sono già presenti in alcune città vicine, come a Cesena, nell'area del Montefiore, e a Faenza per quanto riguarda la Romagna. In tutta l'Emilia-Romagna sono 7 distributori attivi e 46 in tutt'Italia. Conad ha aperto il primo impianto di distribuzione carburanti a marchio a novembre 2005 a Gallicano in Garfagnana (Lucca). A Giugno 2021 è stato inaugurato il 46esimo impianto a marchio “Conad self 24h” nel Comune di Grosseto. Conad dichiara un beneficio diretto ottenuto dagli automobilisti che si sono riforniti presso gli impianti Conad mediamente pari a 8,5 centesimi per ogni litro. Non è stata ancora comunicata la data di messa in funzione del nuovo impianto a Meldola.