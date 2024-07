Nicolò si diploma con la lode al 'Ruffilli': "Una scuola umana per il rapporto che si crea tra studenti e prof"

Diploma con lode per il 18enne forlivese Nicolò Cesaretti, studente dell'istituto professionale "Ruffilli" e che ha seguito l'indirizzo "Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. "Mi ritengo una persona per lo più solare e piuttosto semplice, sebbene abbia alcune passioni singolari considerata la mia età - racconta -. Una tra queste è il mio interesse per la botanica, che coltivo da qualche anno, inoltre sono molto appassionato alle discipline sanitarie che spero diventeranno il mio futuro un giorno. Proprio per questa passione posso considerarmi soddisfatto di aver scelto l’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” dell’Istituto Ruffilli".

Quali sono le peculiarità di questo istituto?

"Spesso gli Istituti Professionali sono criticati perché non richiedono tanto studio quanto licei e tecnici, ma non credo sia un parametro sufficiente per valutarli. Basandomi sulla mia esperienza i tirocini e i corsi che vengono offerti in tutti i cinque anni, e in particolare nel triennio, sono di vitale importanza per la formazione scolastica e professionale degli studenti. Non conosco di persona altri istituti dall’interno, ma spesso ho sentito prediligere il collegio docenti del Ruffilli con una semplice parola: “umano”. Questo fa riferimento al rapporto che si instaura tra alunno e insegnanti e che accompagna tutto il percorso quinquennale".

Quali sono i motivi per i quali ha optato per l'indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale"?

"Credo che la scelta sia stata influenzata da vari fattori: alcuni in famiglia lavorano nel settore socio-sanitario per cui ho sempre pensato di farvi parte e, in particolare, la scuola era già un territorio esplorato poiché non sono stato il primo della famiglia a iscrivervi; una decisione inconscia in qualche misura".

Il percorso scolastico come l'ha cambiata in questi anni?

"Gli ultimi cinque anni trascorsi sono stati portatori di grandi cambiamenti e grazie a questi ho potuto conoscere me stesso: con lo scorrere del tempo sono passato da una visione di me stesso chiusa e insicura ad una aperta, consapevole delle proprie abilità e potenzialità. Sono una persona diversa: molto più socievole e aperta a nuove esperienze e nuove passioni".

Veniamo agli ultimi giorni. Prima della maturità era più concentrato o nervoso?

"L’ultimo anno è stato una sfida come per tutti immagino. Detto questo non posso dire di essere stato nervoso per gli esami, poichè il mio obiettivo non è mai stato quello di ottenere un voto, bensì competenze. Mi sono focalizzato su quello a cui dovevo fare tesoro. Nell’ultimo periodo la tensione è aumentata, ciò nonostante ero fiducioso di me stesso".

Lei si è diplomato con tanto di lode. E' un risultato che si aspettava?

"Aver raggiunto il diploma col massimo dei risultati mi ha reso molto soddisfatto e in tutta sincerità non credevo di riuscirci. Già a inizio anno il mio motto è stato: “Punta al cento, ma aspettati il sessanta”".

Ha richiesto tanto studio?

"Considerando il mio percorso in un Istituto Professionale lo studio non è stato un grande impegno a patto che sia costante naturalmente. Dopotutto riesco ad apprendere velocemente attraverso l’ascolto il quale ha influito tanto negli anni".

Riavvolgendo il nastro nel tempo, qual è il primo ricordo che le viene in mente?

"Ho tanti ricordi degli anni trascorsi, avventure che mi porterò per sempre, ma il primo ricordo risale al primo giorno di scuola di prima superiore, a quando ci siamo ritrovati soli in cortile. Soli con noi stessi, ma in gruppo, attorno a un cartellino con su scritto “1C” in mano alla professoressa. E’ un ricordo felice ma malinconico e distante: è l’inizio di tutto".

Prossimi obiettivi?

"Ora che gli studi di scuola superiore sono finiti proverò a cimentarmi in quelli universitari, in campo sanitario, per cui non mi resta che incrociare le dita e sperare nel meglio".