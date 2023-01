Niente scuola al sabato, i genitori degli studenti: "Siamo stati informati solo a giochi fatti"

Si continua a parlare della scuola media di San Martino in Strada, al centro di una polemica per la formula che non prevede le lezioni al sabato mattina. Dopo l'intervento, a tal proposito, della dirigente scolastica Maria Teresa Luongo, arriva la replica da parte del gruppo 'Sabato come Opzione'. "Ci rincresce prendere atto che la Dirigente consideri una 'polemica mediatica strumentale e pretestuosa' la presa di posizione di una buona parte di genitori, non solo di alunni di quinta elementare ma anche di molte altre classi, che ha rivendicato, e continuerà a farlo, che il diritto all’istruzione per i propri figli venga garantito pienamente ed a tutti nella modalità più consona alle predisposizioni degli studenti altresì alle necessità organizzative della famiglia".

"Francamente riteniamo che questo botta e risposta tramite quotidiani stia diventando piuttosto grottesco: come gruppo genitori del Sabato come opzione siamo giunti alla scelta di rivolgerci ai giornali per sensibilizzare l’opinione pubblica dato che, malgrado la dimostrazione di un atteggiamento il più aperto e diplomatico possibile, nonostante l’esposizione di alternative, oltre agli innumerevoli sforzi che abbiamo attuato per tentare di raggiungere un compromesso con la Dirigente, l’atteggiamento di quest’ultima è sempre stato di totale e irreprensibile chiusura, di completo rifiuto di alternative e punti d’incontro, di inesattezze e mancanza assoluta di volontà di mediazione - prosegue il gruppo di famiglie - E no, come famiglie siamo stati informati solo a giochi fatti: come la Dirigente ben sa, il nuovo orario scolastico per le future prime medie è stato deliberato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2022: in tale sede erano presenti solo tre rappresentanti dei genitori. La prima volta in cui le famiglie sono state convocate è stato il 17 novembre 2022, giorno in cui alle classi prime e seconde medie con orario lungo già opzionato, è stato proposto di aderire al nuovo progetto ed al cambio orario, con un diniego assoluto".

"Le suddette famiglie - sottolinea il gruppo 'Sabato come Opzione' - hanno avvisato dell’intenzione di questo nuovo orario le classi quinte della primaria, oltre che le altre classi. Moltissimi si sono dichiarati contrari alla proposta (perché credevamo fosse una proposta, essendo inconsapevoli che, invece, l’orario era già stato modificato per le future prime dal Consiglio d’Istituto il 27.10.22). I genitori delle classi quinte delle varie primarie sono stati convocati in assemblea dalla Dirigente solo il 2 dicembre 2022 e quel giorno non hanno partecipato soltanto 22 genitori, ma in tale sede le famiglie degli alunni hanno riferito che circa 25 alunni avrebbero scelto l’orario lungo. In tale occasione è stato riferito che l’orario era già stato variato imponendone, di fatto, solo uno per tutte le classi, lunedì- venerdì 8-14. Il nuovo Consiglio d’Istituto entrante, tra i cui componenti dei genitori ne permangono alcuni del vecchio, ha deliberato all’unanimità, in data 12 dicembre 2022, il PTOF cioè il piano triennale dell’offerta formativa in cui era inserito anche il nuovo orario in cui viene abrogato l’Orario lungo (lunedì-sabato 8-13). Sabato come opzione ha chiesto ai rappresentanti dei genitori in Consiglio d’Istituto come mai avessero votato a favore di tale proposta pur sapendo che moltissime famiglie erano contrarie, facendo presente che avrebbero potuto votare a sfavore o quantomeno astenersi".

"C’è anche da chiarire che fino al 22 di dicembre 2022 non siamo stati in grado di prendere visione dei verbali del Consiglio d’Istituto, che per il principio della trasparenza amministrativa dovrebbero essere resi pubblici ed accessibili, invece sono stati pubblicati sul sito dell’IC8, solo dopo aver effettuato una formale richiesta di accesso agli atti ed aver sollecitato numerose volte la pubblicazione (che era ferma al 2020). La spiegazione dell’antefatto - precisa il gruppo di genitori - è necessaria per comprendere la situazione tutt’altro che semplice e praticabile da parte di genitori non avvezzi alla burocrazia scolastica. Puntualizziamo anche che siamo successivamente venuti a conoscenza che circa un anno e mezzo fa c’era stato un tavolo di confronto tra Dirigenti di tutti gli Istituti comprensivi della città, Provveditorato e Comune: in tale occasione era emersa la volontà dei Dirigenti di optare per l’abolizione dell’Orario lungo ma che il Comune avesse espresso un parere contrario e che il Provveditorato avesse richiesto l’esecuzione di un sondaggio preventivo alle famiglie degli studenti per comprendere l’eventuale gradimento di tale azione".

"Nonostante la Scuola abbia competenza esclusiva in merito all’orario scolastico, i Dirigenti dei vari comprensivi hanno preferito dare ascolto ai pareri, ricordiamo, non vincolanti, delle altre Istituzioni. Alcune Scuole Secondarie di I grado hanno introdotto gradualmente nuovi progetti, proponendoli ad una sezione per poi pian piano aumentare in caso di risposta positiva da parte delle famiglie, ma mai nessuno ha abrogato l’Orario lungo. L’IC8 è quindi l’unico comprensivo che ha deciso di imporre in toto a tutte le future prime della Scuola Secondaria di I grado, un orario uniforme per tutte le sezioni fino alle 14 circa, escludendo, di fatto un numero di studenti che comporrebbe un’intera classe, dalla scuola del proprio quartiere, arrecando forte disagio ai ragazzi stessi ed anche alle loro famiglie. Qui non si tratta di polemica fine a sé stessa come dichiara la Dirigente, bensì dell’esercizio sacrosanto dei propri diritti tra cui quello allo studio ed ad una scuola inclusiva per tutti, trattandosi di scuola pubblica dell’obbligo. Questa replica è doverosa - conclude il gruppo di famiglie - ma sarà l’ultima poiché il confronto propositivo continua a mancare, rendendo sterile qualunque tentativo effettuato finora di ricevere un attento e reale ascolto".