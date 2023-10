"Niente smartphone mentre si guida": la Polizia Stradale potenzia i controlli

"Concentrarsi sulla strada". Roadpol - European Roads Policing Network, la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione

Europea, ha programmato dal 9 al 15 ottobre, una serie di servizi di controllo finalizzati alla verifica dell'utilizzato di smartphone alla guida. Il Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna ha predisposto, pertanto, sul territorio di propria competenza, mirati controlli sulle arterie autostradali e su quelle di grande comunicazione. Roadpol sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutta Europa, all’interno di specifiche aree strategiche.