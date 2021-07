Nissrine, un 100 per chiudere il percorso delle superiori: "La dad ha aiutato a rafforzare le amicizie"

Raccontando di se, si definisce "una semplice ragazza di Forlì, con una grande passione per i viaggi e per la natura"

E' tempo di bilanci. E' soddisfatta di aver scelto il Ruffilli?

Sì sono molto soddisfatta di aver scelto il Ruffilli, soprattutto aver scelto l’indirizzo “promozione commerciale e pubblicitaria”, perché la scuola è molto attrezzata in questo ambito.

Perchè ha scelto questo indirizzo?

La grafica mi ha sempre appassionato molto e anche studiare e conoscere i passaggi e le procedure della creazione di manifesti, luoghi ed altro.

Gli ultimi due anni sono stati condizionati dall’epidemia da covid-19. Come ha vissuto il periodo in cui doveva seguire le lezioni in modalità di didattica a distanza?

All’inizio è stato un po’ complicato, perché ovviamente non avevamo a disposizione gli strumenti adatti che utilizzavamo a scuola, però dopo ci siamo organizzati e abbiamo trovato altri strumenti per continuare a fare lezione anche da casa.

Ritiene che la “dad” abbia condizionato i rapporti tra compagni di classe?

Sinceramente credo che abbia aiutato molto a rafforzare i rapporti e le amicizie tra i compagni.