"No all'accorpamento degli uffici con Rimini", in presidio i lavoratori dell'Agenzia delle Dogane

Si è tenuto oggi, martedì 28 maggio, il presidio dei lavoratori di fronte all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della provincia di Forlì Cesena, per dire "no" all’accorpamento con la Dogana di Rimini.

Ne danno notizia Cgil e Cisl Romagna: "Le categorie Fp di Cgil e Cisl sostengono da tempo che non serve depotenziare l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Forlì e Cesena, accorpando la dirigenza alla sede di Rimini. La richiesta dei lavoratori che conoscono le Dogane e il loro funzionamento va nella direzione opposta all’accorpamento: servono uffici potenziati sul territorio anche in continuità con il recente passaggio, avvenuto pochi mesi fa, della città di Cesena a co capoluogo di provincia e data la riapertura dell'Aeroporto di Forlì, occorre anche considerare la mole di attività, sia su Cesena che su Forlì, legata all’indotto di Forlì".

Prosegue la nota: "Come organizzazioni sindacali, come lavoratori riteniamo importante un interessamento da parte della politica su questo punto. Nell'ultima settimana abbiamo inviato alle autorità politiche locali e alle associazioni datoriali una lettere di richiesta di incontro; chiediamo a Confindustria Camera di Commercio e alle altre confezioni imprenditoriali così come ai sindaci di Forlì e di Cesena un’opinione su questa situazione, chiediamo inoltre solidarietà per la battaglia dei lavoratori e lavoratrici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nostre istanze sono di impegno territoriale e di potenziamento delle attività di legalità sul territorio; abbiamo già provveduto a cercare una conciliazione in Prefettura, abbiamo fatto assemblee e divulgato articoli sui giornali ma ad oggi nessuno ci ha dato risposta. Chiediamo risposte a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici".