No "green pass", anche il Comune di Forlì ha dipendenti irriducibili tra gli over 50. Ma non ci sono disagi

Nel Comune di Forlì non si registrano disagi dovuti all’introduzione del super green pass per gli over 50. Sono infatti solo cinque i dipendenti sprovvisti di certificazione rafforzata. Non è dato sapere se questi dipendenti siano necessariamente "no vax", ma negli uffici non sono pervenuti documenti che attestino la possibilità, per motivi di salute, di esenzione dalla vaccinazione. Si tratta di personale che era già assente in quanto "colpito" dalla precedente normativa - introdotta dal decretto legge numero 1 del 7 gennaio scorso - che prevede l'obbligo di green pass base per avere accesso agli uffici pubblici. Fino al 31 marzo, infatti per l'accesso agli uffici pubblici, è necessario esibire il Green Pass base (ottenibile da vaccinazione, guarigione o tampone negativo in corso di validità).

Si può accedere in Comune solo attraverso le entrate di via delle Torri, 13 e l'entrata B di P.zza Saffi, 8 (l'accesso dallo scalone al salone comunale è consentito solo in occasione di eventi). Rimangono invariati gli accessi, previa verifica green pass base, al servizio Anagrafe p.tta della Misura 5 - Stato civile (p.tta San Crispino 1) - Ufficio cambi di residenza (p.tta XC Pacifici, 5) - Ufficio Relazioni col Pubblico (Sala XC Pacifici - Piazza Saffi, 8). Le altre sedi comunali saranno accessibili sempre previa verifica del green pass base. Sono esentati dall'obbligo di esibire il green pass i minori di 12 anni.

Super Green Pass obbligatorio per lavorare da martedì

Nel Forlivese, stando all'ultimo aggiornamento dell'Ausl Romagna, non ha ricevuto nessuna dose l'11% dei cittadini tra i 50 ed i 59 anni, il 9% tra i 60 ed i 69 anni e il 6% degli over 70 (vaccinato il 99% degli over 80). Per gli over 50 non vaccinati il prezzo da pagare è restare senza stipendio per 4 mesi. Il decreto numero 1 del 7 gennaio scorso recita che "senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione (il Super Green Pass, ndr), e comunque non oltre il 15 giugno 2022".

La legge stabilisce che il Super Green Pass valga anche per varie categorie di lavoratori senza limiti di età, per esempio in scuola, università, forze dell’ordine e sanità. Inoltre tutti gli over 50, a prescindere che siano o meno lavoratori, dal primo febbraio sono obbligati a vaccinarsi ma la sanzione prevista, 100 euro, non è pesante come lo è invece il rischio di non prendere lo stipendio per quattro mesi. I lavoratori over 50 in possesso dell’esenzione alla vaccinazione non dovranno essere sospesi, ma il datore di lavoro dovrà assegnare loro delle mansioni diverse, anche in smart working. I lavoratori under 50 possono continuare ad accedere al luogo di lavoro con il Green Pass base.

Il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato, si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid: non si ottiene, a differenza del Green Pass base, con l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Dopo la prima dose, il Super Green Pass è valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione e fino alla dose successiva; dopo la seconda dose, è valido per sei mesi; dopo la dose di richiamo è illimitato.