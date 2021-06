Liceo Scientifico, una vacanza oltre l'8 per 478 studenti. In 100 oltre il 9: l'elenco dei bravissimi

Sono ben 951 gli studenti del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" ammessi all'anno successivo con una pagella senza insufficienze. Sono 265 quelli col giudizio sospeso, mentre 32 quelli che dovranno ripetere l'anno. Questo l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021. Nel dettaglio, il primo anno è stato frequentato da 355 studenti: di questi 267 (125 maschi e 142 femmine) sono stati promossi con la piena sufficienza, mentre coloro che hanno avuto la promozione con l'asterisco accanto al "sei" sono 84. Sono solo quattro colore dovranno invece frequentare nuovamente la prima. Gli ammessi al terzo anno sono 195 (100 maschi e 95 femmine), mentre quelli col giudizio sospeso 77 ed i non ammessi 19.

In terza sono 214 (99 maschi e 115 femmine) i promossi senza debiti, 67 quelli col giudizio sospeso e sette i bocciati. Saranno 275 (152 maschi e 123 femminie) i liceali che nell'anno scolastico 2021-2022 frequenteranno la quinta, mentre in 37 sono stati ammessi con la sospensione del giudizio. Solo due i bocciati. Stanno sostenendo l'esame di stato 225 studenti, 106 ragazze. Complessivamente tra il primo e quarto anno sono 473 coloro che sono stati promossi con una media uguale o superiore all'8, mentre in 100 hanno avuto una pagella da 9.

I nomi dei più bravi

ALBERTINI EDOARDO 1C 8

AMADORI ELENA 2L 8

ANGELINI LORENZO 1F 8

BAHARVAND GIULIA 2G 8

BALDROCCO ISOTTA 2I 8

BALESTRI SAMUELE 2C 8

BALZANI RICCARDO 4C 8

BARTOLINI MATTEO 1F 8

BRASINI VIOLA 2F 8

CACCHIO ENRICO 1F 8

CASADEI EMMA 1M 8

FABBRI LUCA 3C 8

FOSCHI BEATRICE 1L 8

GOLAM RAMIM 1L 8

LUNGU ELENA 2C 8

MIGGIANO SARA 3H 8

MOSCONI MATTEO 4C 8

OLIVETTI ARTURO 1Q 8

PANCIATICHI MATTEO 1L 8

RICCI DIEGO 1I 8

RIVOLA LORENZO 1A 8

SELVI LORENZO 1D 8

SOPRANI EMANUELE 2D 8

SULIANI DANIELE 4C 8

SYZIU ENRICO 3L 8

TRUPIANO PIETRO 2E 8

VALENTI SARA 2G 8

ZAMPELLA MATTEO PIO 1L 8

ZECCHINI GAIA 2F 8

AVONI CHIARA 4L 8,08

BALDINI FEDERICA 3I 8,08

BARTOLINI RICCARDO 4N 8,08

BAZZOCCHI BEATRICE 3E 8,08

BENEDETTI EDOARDO 4D 8,08

BERTACCINI GIOVANNI 4I 8,08

BERTOZZI MATTEO 4F 8,08

BORRIELLO MATTEO 3D 8,08

BRIGHI FEDERICO 4H 8,08

CAMAGGIO SARA 4C 8,08

CANELLI RICCARDO 4E 8,08

CASADEI TURRONI ELEONORA 4F 8,08

COCCHI ILARIA 4D 8,08

DE MATTEIS RAFFAELE 4N 8,08

FABBRI MATTEO 3I 8,08

FABBRI NICOLE 3I 8,08

FRAMBOAS MATTEO 3D 8,08

FRASCONI LAURA 4O 8,08

GARDINI LINDA 4H 8,08

GHETTI TOMMASO 4E 8,08

IACONO MARTA 3G 8,08

LEONELLI TOMMASO 4E 8,08

LEVATO GIULIA 3C 8,08

MAZA WIAM 4M 8,08

MERCURI FRANCESCO 4C 8,08

MONTI GIULIA 3A 8,08

NANNI SOFIA 3C 8,08

NEGRO FRANCESCA 3G 8,08

NERI MARIA MADDALENA 4O 8,08

OBI EBERE MARY GRACE 4G 8,08

PALMONI RICCARDO 3B 8,08

RINALDINI SARA 3A 8,08

ROSETTI GIUSEPPE 2Q 8,08

ROSETTI VERONICA 4D 8,08

SATANASSI NICOLA 3G 8,08

SIBONI TOMMASO 4G 8,08

VELLINI CECILIA 3I 8,08

VETRICINI ALICE 3G 8,08

ZAMMARCHI EMMA 3I 8,08

BAJRAMAJ ROMINA 2L 8,09

DE MEDIO RICCARDO 2A 8,09

LOCATELLI ANNA 2D 8,09

MARGHERITINI ELENA 1B 8,09

MAZZINI LORENZO 2L 8,09

PIZZA ALBERTO 1G 8,09

RAVAIOLI NICOLA 2B 8,09

SANSAVINI CECILIA 1C 8,09

SEMINARA CARMEN 1L 8,09

VALENTINI MARTINA 2A 8,09

VALERIO MARIA LAURA 1A 8,09

VALLI FEDERICA 1M 8,09

VASUMI TOMMASO 2G 8,09

VENTURI SIMONE 2L 8,09

ZANFINI ELENA 1Q 8,09

BARTOLINI LORENZO 4C 8,17

CACCIATORE BEATRICE 4I 8,17

CORNETTI LUCIA 4E 8,17

DE PASCALIS NICOLO' 4F 8,17

FANTINI MATILDE 4D 8,17

FELICIONI ALBERTO 4C 8,17

FOSCHI FEDERICO MERCURIO 3L 8,17

GARAVINI PIETRO 3B 8,17

GARDELLI LEONARDO 3H 8,17

GIULIANI MARGHERITA 3F 8,17

GODOLI LUCIA 3I 8,17

GUIZZARDI FRANCESCO 3L 8,17

MAMI MARTINA 3E 8,17

MAZZONI ELIA 4G 8,17

MEGLIO LEONARDO 3G 8,17

MERCURI MICHELE 4H 8,17

PICCHI MATILDE 4E 8,17

RAVAIOLI RACHELE 3L 8,17

SAPONARO MATTIA 4C 8,17

SERVADEI VITTORIA 4D 8,17

ZACCARONI LUCA 3B 8,17

BIONDI FEDERICO 2B 8,18

BISERNI ANNA 1G 8,18

CAICONTI FRANCESCO 1N 8,18

CASTIGLIONI EDOARDO 2I 8,18

D'ALESIO DIEGO 1D 8,18

DERVISHI CHIARA 2G 8,18

ESPOSTO BEATRICE 2E 8,18

FABBRI NOEMI 1D 8,18

PETRETTI FRANCESCA 2D 8,18

PIRACCINI FRANCESCO 2H 8,18

PLAZZI VITTORIA 2E 8,18

RICCARDI SABRINA 1C 8,18

SASSI FIORENZO 2C 8,18

SEDIOLI MARTINA 1G 8,18

SELVI PIERO 1Q 8,18

TURCI AGATA 1A 8,18

CIMATTI DIEGO 2F 8,2

CAMPRINI ELENA 3Q 8,23

IMBROGLINI FEBE 2Q 8,23

BANDINI BEATRICE 3H 8,25

BERTI GIULIA 4M 8,25

BETTI GIADA 4L 8,25

BISERNI FILIPPO 4N 8,25

CORTESE COSIMO 4M 8,25

CUCCHI CESARE 4M 8,25

D'ACAPITO DANIELE 3A 8,25

DAVIDUCCI MATTIA 3C 8,25

GARDINI ALESSANDRO 3C 8,25

LENSI FRANCESCA 3D 8,25

LIPPI ELIA 3I 8,25

LUCCARONI GIACOMO 3I 8,25

MAMBELLI LETIZIA 4E 8,25

MONTANARI MARGHERITA 3I 8,25

PRATI GIULIA 4I 8,25

PULCINO LISA 4L 8,25

RIGHI NICOLA 4N 8,25

SALA ANNA 4I 8,25

ZHU JESSICA 3C 8,25

BEDESCHI SOFIA 1D 8,27

BREDA ALESSANDRO 2E 8,27

CANALI ELEONORA 1Q 8,27

CASADEI PIETRO 1Q 8,27

CASTAGNOLI NICOLO' 2H 8,27

CHIODELLI LETIZIA 1C 8,27

COLOMBELLI ARIANNA 1N 8,27

CONSORTI PELCZAR ARIANNA 1Q 8,27

DAVIDUCCI SARA 1L 8,27

LAMBRUSCHI MATTEO 1Q 8,27

MARIANI ANITA 2A 8,27

MARTINI FEDERICO 1H 8,27

PANCISI CATERINA 2I 8,27

PATANE' PIETRO 1B 8,27

PETRINI MARIA SOLE 1Q 8,27

PIERICH VICTORIA 1Q 8,27

SANSAVINI SOFIA 2L 8,27

SANSOVINI NICOLA 1E 8,27

SCOTTI TOMMASO 2C 8,27

BELLAVISTA LETIZIA 1F 8,3

ASSIRELLI RICCARDO 3Q 8,31

RICCI MARTINA 3Q 8,31

STRADAIOLI YURI 3Q 8,31

AUDINO ALESSIA 4G 8,33

BACCHILEGA BEATRICE 4F 8,33

BENINI FLAVIA 3F 8,33

BOMBARDI SOFIA 3I 8,33

BRICCOLANI MARCO 3F 8,33

IACHETTA GIOVANNI 3F 8,33

MACCHI LUCIA 4L 8,33

MARRANZINO ALICE 4L 8,33

MARTELLI GAIA 4C 8,33

MONTI FRANCESCO 3B 8,33

PANZAVOLTA GIULIA 4E 8,33

PATRIARCA NICCOLO' 4I 8,33

RAVAIOLI MARCELLO 3L 8,33

SEVERI BEATRICE 3B 8,33

VALLICELLI ALICE 4M 8,33

ZANFINI CAMILLA 4I 8,33

ALTINI BEATRICE 1D 8,36

BALLELLI LAURA 1H 8,36

BASTIANINI EMMA 1I 8,36

BRESCIANI EVA 1G 8,36

BRUSA WILLIAM 2C 8,36

GABRIELLI BEATRICE 1N 8,36

GOCIMAN DARIA 1G 8,36

LI GUANQIN 1E 8,36

MASCIOLI SOFIA 2E 8,36

NISHKU SARA 1I 8,36

PAZZI TOMMASO 1I 8,36

PEDRIZZI SARA 2A 8,36

RAVAIOLI THEO 1N 8,36

SGUBBI ANITA 1Q 8,36

SPADA SOFIA 1I 8,36

TEDALDI EMANUELE 1G 8,36

VIANELLO ANNA 1B 8,36

VITALI NICOLA 1N 8,36

CAPPELLI ANNA 2Q 8,38

MINELLI GIORGIA 2Q 8,38

SERRA NINA 3Q 8,38

COLLURA DARIO 1F 8,4

ZOLI MATILDE 1F 8,4

BARTOLETTI ELEONORA 3L 8,42

BIANCHI BEATRICE 3E 8,42

BOSCHI ALICE 3L 8,42

FAVONI MICCOLI MIA 3F 8,42

GIAMPAOLO GRAZIA 3D 8,42

GIANOTTI GIULIA 3A 8,42

GIUNCHI MARTINA 3D 8,42

GREPPI FILIPPO 3C 8,42

GUARDIGLI LETIZIA 4I 8,42

GUARNERI GIORGIA 3G 8,42

MALMESI LUCA 3D 8,42

MONTANARI EDOARDO 4H 8,42

PRANDINI MADDALENA 3C 8,42

RIVOLA GIULIA 4I 8,42

SERRA PIETRO 4I 8,42

TAMPELLINI FRANCESCA 4C 8,42

BALESTRA GINEVRA 1I 8,45

BARCI PIERLUIGI 1N 8,45

BARTOLINI GIOELE 1A 8,45

BIONDI EMMA 2I 8,45

BRANZANTI SOFIA 1Q 8,45

CASADEI CLARETTA 1Q 8,45

FANTINI LUDOVICA 2H 8,45

GENTILINI ILARIA 2B 8,45

GJIKA SARA 1L 8,45

GUARINI MATTEUCCI GIACOMO 1D 8,45

MAMINI MARCELLO 1G 8,45

MORDENTI REBECCA 2C 8,45

MUSSOLINI MATTEO 1B 8,45

PALLOTTI BEATRICE 2C 8,45

PATARCHI DAVIDE 1E 8,45

PERINI ARIANNA 2C 8,45

RIABI MINYAR 1H 8,45

ROSSI LUDOVICA 1I 8,45

TOLFA IRENE 2G 8,45

VERSARI NICOLA 2I 8,45

BANDINI MATILDE 4I 8,5

BATTISTINI MATTIA 3C 8,5

BRUSCHI ANGELICA 4A 8,5

CASAMENTI GIORGIO 4B 8,5

FABBRI FEDERICA 4N 8,5

FERRARO ALICE 4D 8,5

MARCACCI VITTORIA 3B 8,5

MASINI MICHELE 4L 8,5

MONTI FILIPPO 3L 8,5

MUNARI MICHELE 2F 8,5

PARINI GIADA 3G 8,5

PERON IRENE 3B 8,5

RAVAIOLI ILARIA 4A 8,5

RAVAIOLI SIMONE 4I 8,5

RONDONI REBECCA 3H 8,5

ROSETTI MICHELA 4O 8,5

SANSONI MADDALENA 4O 8,5

TASSINARI SOFIA 3D 8,5

VASUMINI TOMMASO 4H 8,5

ZANELLI DAVIDE 4L 8,5

CICOGNANI GABRIELE 1A 8,55

DI CARLO VIOLA 2E 8,55

FORNASARI NICOLA 2L 8,55

GONDOLINI ALICE 1Q 8,55

JIANG MARTINA 1L 8,55

MATVI FRANCESCA 1A 8,55

SISTO GIORGIA 1E 8,55

TASSINARI MARGHERITA 2C 8,55

TRAMONTI SAMUELE 1C 8,55

TUMIDEI BENEDETTA 2L 8,55

VERITA' CHRISTIAN 1L 8,55

VERZINO FRANCESCA 1M 8,55

ZHOU MEI JIAYUN 1D 8,55

ALOISI FRANCESCO AMEDEO 4F 8,58

ARPINATI LORENZO 4L 8,58

BALZANI NICOLO' DOMENICO 3G 8,58

BONAGURI PAOLO 3I 8,58

FLAMIGNI TOMMASO 4L 8,58

MANETTI ALICE 4M 8,58

MAZZI ANITA 3B 8,58

NOVAGA GIULIA 4M 8,58

PETRINI BEATRICE 4E 8,58

RICCI MARTINA 4I 8,58

SAGNELLI NICOLA 4L 8,58

VISOTTI MARTINA 4M 8,58

MARETTI MATILDE 3Q 8,62

SAMORI' RICCARDO 3Q 8,62

ATLASIK ANGELICA 1H 8,64

CAMERANI LEONARDO 1A 8,64

CASADEI ALICE 1N 8,64

CASADIO ELEONORA 1G 8,64

CORSO SAMUELE 2D 8,64

FANTINI GIACOMO 2A 8,64

FERRO DYANA BEATRICE 1I 8,64

GAROIA CHIARA 2L 8,64

GHETTI CHRISTIAN 2C 8,64

MILANDRI CATERINA 1B 8,64

NANNI VIOLA 1I 8,64

OLKAMA OMNIA 1C 8,64

RUVOLO RICCARDO 1A 8,64

BEVILACQUA LINDA 3B 8,67

BIANDRONNI MATTIA 4G 8,67

DOMENICONI MARTINA 4B 8,67

GRAZIANI EDOARDO 4G 8,67

LEONARDI MARTINA 4D 8,67

MEDRI MATILDE 3C 8,67

PINI DALIA 4G 8,67

POLLICE SOFIA 4G 8,67

ROSSI MARTINA 4I 8,67

TRERE' FILIPPO 3A 8,67

GIAMBI GIOVANNI 2Q 8,69

PIOVACARI SIMONE 2Q 8,69

RASI CATERINA 3Q 8,69

VITALI ASIA 1F 8,7

ALESSANDRINI SOFIA 2D 8,73

CASADEI NOAH 1C 8,73

D'ERAMO LORENZO 2I 8,73

FRASCA MATTEO 1M 8,73

LOMBARDI CATERINA 1D 8,73

LUCCARONI LETIZIA 1D 8,73

MAZZOTTI SIMONE 1H 8,73

MICHELACCI EDOARDO 1I 8,73

PIOVACARI ANNA 2H 8,73

ZAULI TOMMASO 2D 8,73

BARTOLETTI GIULIA 3I 8,75

CASADEI LORENZO 4B 8,75

CASADEI SAMUELE 4H 8,75

CASAMENTI VIRGINIA 4I 8,75

CERVELLATI ALICE 4B 8,75

FUCCI ELENA 3D 8,75

GESSAROLI FILIPPO 4M 8,75

GHETTI RICCARDO 4B 8,75

LELLI GIULIA 3E 8,75

RUBBOLI ARIANNA 4H 8,75

SUPRANI SOFIA 4M 8,75

TASSINARI SABRINA 3H 8,75

TURCHI JACOPO 4A 8,75

PAOLINI MIRIAM 2Q 8,77

GRILANDA CHIARA 2F 8,8

BARZANTI MATTIA 1H 8,82

FAVALI AMANDA 2D 8,82

GIUNCHI ALESSIA 1N 8,82

HUANG DENIS 1Q 8,82

MINGHETTI BEATRICE 1M 8,82

PRISCO SIMONA 2E 8,82

ANDREULA MARIACHIARA 4D 8,83

BAGNARA LUCA 3C 8,83

BERTACCINI RICCARDO 4O 8,83

CARPI SIMONE 4L 8,83

COCQUIO GIULIO 4I 8,83

OUAKANI SOHAIB 3C 8,83

PEDRETTI TOBIA 3H 8,83

PIERI COSIMO 4M 8,83

PIVI RICCARDO 3A 8,83

VENTRE BENIAMINO 3H 8,83

ZOZZI GIACOMO 3E 8,83

ERCOLANI FRANCESCO 2Q 8,85

FALLACARA ALESSANDRO 2F 8,9

VALDINOCI CATERINA 2F 8,9

BACCI GIOELE 1Q 8,91

KOTI ENIA 1Q 8,91

RICCI AMELIA 1N 8,91

RULLATI RICCARDO 1N 8,91

VERSARI ALESSIA 1I 8,91

CIGNANI PIETRO 4B 8,92

FLORA MARCO 4M 8,92

GALLINA LAURA 3L 8,92

PORTICI MARIKA 3I 8,92

RANIERI LUCILLA 4O 8,92

RUSTIGNOLI ANITA 4B 8,92

SIGNANI FRANCESCO 4H 8,92

TAHA ABSA 4G 8,92

TOSTI FILIPPO 3L 8,92

La media oltre il 9

FABBRI ALICE 1B 9

GARAVINI MARGHERITA 1B 9

GHETTI FEDERICO 1I 9

GIULIANINI LUCIA 2G 9

GORINI SOFIA 2G 9

LANZI AGNESE 1Q 9

LAZRI ENEA 1D 9

LIVERANI GIADA 1G 9

MENGOZZI GIACOMO 2H 9

MINATI FILIPPO 1B 9

PETETTA MARIA SOLE 2D 9

SEDIOLI ELENA 1I 9

SIBONI FILIPPO 2L 9

SUGHI CECILIA 1Q 9

TITI VITTORIA 1G 9

TURONI IRENE 1B 9

VIDANARATCHIGE APPUHAMY ANDREA 2B 9

BASSI BENEDETTA 3B 9,08

BASTIANINI ALEX 3L 9,08

BATANI REBECCA 4D 9,08

BRICCOLANI MARTINA 4I 9,08

CAMPRINI MATILDE 2Q 9,08

FABBRI LETIZIA 3B 9,08

FABBRI MARIA SOFIA 3G 9,08

FLAMIGNI LUCIA 4B 9,08

GARDELLI EDOARDO 4B 9,08

LOMBARDI NICOLA 4D 9,08

MALAGUTI MARTA 4D 9,08

MASOTTI AGNESE 4G 9,08

MERENDI MARILIA 4O 9,08

PALMIERI SILVIA 3A 9,08

PONDINI FEDERICA 4M 9,08

RAGGI GIACOMO 3I 9,08

SCHEDA MARGHERITA 4F 9,08

SERI CHIARA 4I 9,08

ZACCARINI SOFIA 3G 9,08

ZANMATTI FRANCESCA 3G 9,08

CHIAROMONTE ANTONIO 2L 9,09

CROCIANI CRISTIANO 1Q 9,09

LIPPI MELISSA 1L 9,09

PARINI ALESSIO 1H 9,09

PETRUCELLI SARA 1I 9,09

PICENI ILARIA 1H 9,09

SEDIOLI ANDREA 1G 9,09

AMADEI LETIZIA 1F 9,1

FLAMINI ALESSIA 4I 9,17

POLIZIANI CECILIA 3C 9,17

COLETTI UMBERTO 1Q 9,18

FOSCHI CESARE 2H 9,18

MARTINELLI ILARIA 1D 9,18

PUSCEDDU SOFIA VITTORIA 1C 9,18

SARTONI GIULIA 2I 9,18

SINTONI RICCARDO 2A 9,18

VERSARI MARGOT 1Q 9,18

CIPOLLA ARCADIA 4N 9,25

FABBRI ANNA 3I 9,25

GAETANI MATTEO 3I 9,25

PONTI MATTEO 4D 9,25

ZENG SOFIA 3E 9,25

DI VENTI GIORGIA 1A 9,27

PIAZZA FRANCESCA 1E 9,27

RAGO LORENZO 2I 9,27

ZAMPIGA FEDERICA 2I 9,27

FACCIANI ETTORE 1F 9,3

BARZANTI LORENZO 3Q 9,31

D'ANGELO VALENTINA 3Q 9,31

MINGHINI ERNESTO 3Q 9,31

CASTAGNOLI ALIDA 4N 9,33

GENTILI MADDALENA 4I 9,33

PAGGETTI MARCO 4E 9,33

RONCHI ALESSANDRO 4L 9,33

SPAGNOLI MARCELLO 3E 9,33

ZOLI GIULIA 3H 9,33

FRERI MARTINA 2D 9,36

GRAMELLINI FEDERICA 3Q 9,38

MAMBELLI MADDALENA 3Q 9,38

SEVERI GRETA 3Q 9,38

FABBRI LORENZA MARIA 3L 9,42

JARZABEK TOMASZ 4A 9,42

MAMINI ALESSANDRO 4L 9,42

TOSCHI MATILDE 3L 9,42

BALZANI MICHELE 2H 9,45

CIANI FEDERICA 1C 9,45

TURONI LETIZIA 2I 9,45

MALTONI MARCO 4M 9,5

BAZZOTTI ARIANNA 2H 9,55

BIZZO TOMMASO 1M 9,55

RIGHI FILIPPO 2D 9,55

BERTACCINI TOMMASO 3E 9,58

BONAMICI LORENZO 4C 9,58

DE GORI LUCIA 4M 9,58

DONATI MARCO 4D 9,58

GASPARI GIUSEPPE 3F 9,58

GNANI FILIPPO 3C 9,58

RAVAIOLI RACHELE 3D 9,58

SCARDOVI SIMONE 2H 9,64

BISERNI EMMA MARIA 4O 9,67

MACCORA STEFANO 4M 9,67

BRUNI RICCARDO 3E 9,92

CRESCENTI AGNESE 3C 9,92