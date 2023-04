Fumata nera per il nuovo comandante della Polizia Locale: il candidato prescelto rinuncia alla nomina

La Polizia Locale di Forlì resta ancora senza un comandante. La notizia è stata annunciata questo pomeriggio (lunedì) dal vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo in Consiglio comunale, il quale ha fatto sapere che questa mattina è stata protocollata la comunicazione del candidato prescelto di non poter prendere servizio a Forlì. Si tratta di Francesco Frutti, attualmente in servizio come responsabile della Polizia Locale del Comune commissariato di Campi Bisenzio (Firenze).

A sollecitare una risposta in Consiglio comunale è stato un question time del Pd che ricorda che “il 7 ottobre scorso si è dato avvio alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di Dirigente Comandante del Servizio Polizia Locale del Comune di Forlì”. In tale procedura erano stati ammessi 39 candidati alla procedura selettiva e la commissione esaminatrice aveva individuato Francesco Frutti e Alessandro Scarpellini quali candidati da inserire nella rosa ristretta da proporre al sindaco. La scelta del primo cittadino, formalizzata il 15 marzo, è ricaduta appunto su Francesco Frutti, ma il vincitore non ha poi assunto il servizio.

Spiega la questione Mezzacapo: “Nella sua risposta, il dottor Frutti ha spiegato che non gli è stata concessa l'aspettativa non retribuita nel Comune toscano in cui attualmente presta servizio”. Per questo “il 1 aprile è arrivata la comunicazione, protocollata oggi, che non poteva accogliere la richiesta di prendere servizio”. Nella sua replica la considera dem Elisa Massa ha attaccato politicamente: “Mi sorge il dubbio che l'amministrazione comunale sia realmente interessata ad addivenire alla nomina di un comandante”.

