Società partecipate, ecco i nuovi amministratori unici: Luca Pestelli a Forlifarma e Vincenzo Bongiorno a Forlì Mobilità Integrata

Forlifarma e Forlì Mobilità Integrata, le due partecipate del Comune di Forlì che gestiscono l’offerta delle farmacie comunali e l’ambito della sosta e mobilità sostenibile, hanno ufficialmente i loro amministratori unici. L’assessore Vittorio Cicognani, nella veste di delegato dell’amministrazione comunale forlivese, ha infatti reso noti i nomi di coloro che sono stati nominati dall’assemblea generale di Livia Tellus nell’ambito di una rosa di professionisti in possesso di requisiti specifici.

L’avvocato Luca Pestelli sarà alla guida di ForlìFarma, mentre Vincenzo Bongiorno di Forlì Mobilità Integrata. "A Pestelli e Bongiorno auguro buon lavoro - esordisce Cicognani -. Entrambi rivestono un incarico prestigioso e di grande responsabilità. Li ringrazio per essersi messi a disposizione con le loro competenze di questo territorio. Lavoreremo come sempre in totale sinergia per migliorare le performance di entrambi gli enti e garantire alla nostra comunità servizi progressivamente migliori e di assoluta qualità". Non si è concretizzata, alla fine, la nomina di Luca Bartolini di Fratelli d'Italia come amministratore unico di Forlifarma, contro cui aveva protestato l'opposizione negli ultimi giorni, sia da parte di Forlì e Co, che di Pd e Articolo 1. Il suo nome era circolato come indiscrezione alla vigilia delle nomine.