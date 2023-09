Nomine forlivesi al vertice nazionale dell'Ami

Sabato 23 settembre 2023, nella sede della Fratellanza Artigiana a Firenze, si è tenuta la Direzione nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana, eletta al XXIX congresso nazionale a Milano nel Centro culturale internazionale di Brera. E' stato eletto, per il secondo mandato, il presidente nazionale Michele Finelli. Nella Direzione nazionale risultano eletti Rosella Calisa, Riccardo Tessarini, Antonella Greggi. Su proposta del presidente nazionale Rosella Calista è stata eletta vicepresidente nazionale Ami, al suo secondo mandato. Su proposta del presidente nazionale Pietro Caruso è stato indicato Direttore del Pensiero Mazziniano, rivista di cultura politica della Associazione Mazziniana Italiana. Caruso è stato confermato per il settimo mandato consecutivo. Le cariche resteranno in vigore nel triennio 2024-2026.