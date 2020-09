Non deve uscire di notte, ma viola l'ordine del giudice: arrestato dalla Polizia

E' accusato di aver commesso un anno fa una serie di furti in abitazione. Un sicliano di 33 anni, dimorante da un paio di anni a Forlì, è stato arrestato dagli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Lucio Aprile. Sul capo del siculo pendeva una misura cautelare disposta dal Tribunale di Siracusa.

L’uomo era già noto agli agenti poiché soggetto a controlli in ragione di una precedente misura cautelare che gli imponeva l’obbligo di dimora con la permanenza notturna. Gli arresti domiciliari sono stati disposti proprio in virtù dei risultati dei controlli del personale della questura di Corso Garibaldi, che hanno dimostrato che non si atteneva alle prescrizioni irrogate dal Tribunale, allontanandosi arbitrariamente dalla sua abitazione in orario notturno.