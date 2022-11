"Non è sempre un trucco": torna la campagna della Croce Rossa contro la violenza sulle donne

Mercoledì dalle 19 alle 21 e giovedì dalle 15 alle 17 nell’Aula Didattica del Comitato di Forlì (ingresso via Mellini 5 – Forli) i truccatori della Croce Rossa di Forlì aspettano tutte le cittadine interessate ad aderire alla campagna di sensibilizzazione “Non è sempre un trucco” per sensibilizzare la comunità al triste fenomeno della violenza contro le donne.

Il progetto, giunto ormai al nono anno, consiste nel truccare le donne come se avessero subito segni di violenza e successiva pubblicazione sui social del selfie, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre), con l'hastag "Non è sempre un trucco".

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17-12-1999 scegliendo come data il 25 novembre . Per info e adesioni: 320-8593696.