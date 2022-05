Non parte il cantiere per la ristrutturazione del Polisportivo Monti: "Problema dovuto all'aumento dei costi"

Confermate le difficoltà per il cantiere che avrebbe dovuto portare ad un corposo riammodernamento del polisportivo Monti della Cava. Lo stato dell'arte sul progetto è stato fatto nel corso di una riunione, martedì, alla presenza del comitato di quartiere della Cava, dell'amministrazione comunale e dal raggruppamento di imprese che si è aggiudicata la gestione, impegnandosi anche in un'importante ristrutturazione del polisportivo con nuovi campi e aree di solcialità che in teoria sarebbero dovute essere pronte per l'estate. Nella presentazione dei lavori, il Comune e il nuovo gestore decennale dell'impianto di via Sillaro - un raggruppamento fatto di Uisp (per i corsi e l'attività sportiva), Around Sport (per la gestione) e Soggetel (società di Bagno di Romagna che si occupa di impianti di calore - . alcuni mesi fa avevano annunciato un intervento da 665mila euro di lavori per realizzare, entro l'estate, il recupero dei due campi da tennis in terra rossa all'aperto, tre nuovi campi da padel coperti, spogliatoi e una 'club house' che fungerà da bar e reception. Il locale vedrà annessa anche una piscina esterna estiva, non destinata all'attività sportiva, ma allo svago e al divertimento.

All'incontro erano presenti Gabriele Corzani per il gestore, un tecnico del comune ed il vice Sindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, ma tra il pubblico anche la consigliera comunale del Pd Elisa Massa e Raffaele Acri, vice-coordinatore del questiere Resistenza. "La sintesi delle esternazioni a più riprese espresse dala parte tecnica della cordata aziendale e dalla parte tecnica del Comune, poco apprezzate dai residenti del quartiere, è che ci sono difficoltà derivanti dell?aumento dei costi di realizzazione, delle difficoltà relative ai permessi necessari legati alle attività di cantiere oltre all?interazione con lo svolgimento dei lavori che pure il Comune deve effettuare e che sono conseguenti allo sviluppo di quelli della cordata aziendale, commenta Acri. Che infine attacca anche la consigliera Massa: "La Consigliera Massa ha voluto intervenire e stoicamente provare un complicato esercizio di rivolta della frittata, provando ad accusare l?attuale vice Sindaco del ritardo dei lavori".