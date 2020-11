Non più di uno per famiglia a fare la spesa: serie di controlli dei Carabinieri

E' costante l'impegno dei Carabinieri della Compagnia di Forlì finalizzato a garantire il rispetto delle norme anti-covid. Sono diverse le chiamate giunte al personale della Sezione Radiomobile, chiamati ad intervenire per il mantenimento del distanziamento soprattutto nei supermercati. L'ordinanza regionale, firmata dal presidente Stefano Bonaccini, prevede che "negli esercizi di vendita di generi alimentari l’accesso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni".

"L’attenzione rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di garantire la massima vicinanza al cittadino in questo particolare periodo, procedendo a rigorosi controlli al fine di assicurare che tutti rispettino scrupolosamente le prescrizioni imposte dalle normative del nuovo Dpcm emanato da pochi giorni", informano da Corso Mazzini.

Sono diversi i controlli effettuati sulle strade principali di Forlì e nel centro storico, proprio per controllare il rispetto delle regole imposte dal decreto per evitare assembramenti e rispetto delle distanze di sicurezza e, l’uso della mascherina protettiva divenuta obbligatoria indossarla. Infatti le varie pattuglie appositamente dislocate nei punti strategici della città hanno permesso di effettuare diversi controlli senza elevare sanzioni, fornendo informazioni inerenti alle varie tipologie dei spostamenti fornendo l'apposita certificazione.

Due arresti

Non da ultimo, la sezione Operativa ha rintracciato due individui già noti alle forze dell'ordine residenti nel Forlivese e a Rimini a seguito di aggravamento della pena per reati di furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere